Облаштуйте підвали будинків – “Ахіллес” про підготовку до зимових ударів РФ

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко чесно попередив громадян України, чого їм чекати від майбутньої зими та порадив, що робити.

У відео на каналі бригади Федоренко розповів, що відбувається у сфері захисту від різних загроз із неба: “шахедів”, крилатих і балістичних ракет.

“Про що ми маємо гарантовано сказати? Сили оборони набули спроможності збивати до 90% всіх “шахедів“ з пропелерною тягою. Противник це зрозумів та усвідомив і зараз активно перелаштовує своє виробництво для того, щоб збільшити кількість безпілотників саме на реактивній тязі. Тобто реактивні “шахеди“, які летять швидше, які складно збити нашими перехоплювачами. Водночас тил і підприємства України та Силу оборони загалом роблять усе можливе для того, щоб збільшити кількість безпілотників, які спроможні наздоганяти реактивні “шахеди“ та збивати їх як у прифронтових містах, так і глибоко в тилових містах в Україні“, – сказав комбриг.

Відео: 429-та окрема бригада БпС “Ахіллес”

З крилатими ракетами РФ активно та ефективно бореться українська авіація. Основною загрозою залишається балістика. Балістичні ракети збивати можуть лише комплекси “Patriot”. Проте протиракет до них Україні не вистачає. Федоренко висловив особисте переконання, що “зимовий пакет” таких протиракет Україна все ж таки отримає від США та партнерів, попри загальносвітовий дефіцит.

“Але чи достатньо буде цих ракет для того, щоб збити всі балістичні ракети, які Росія буде намагатися системно застосовувати по об’єктах енергетичної інфраструктури, по об’єктах теплогенерації для того, щоб занурити нас в холод та в пітьму?.. Що стосується балістичних ракет, ми мусимо сказати: певну кількість ми будемо збивати. Активно працюємо над тим, щоб знищувати їхні пускові. І це вже сьогодні впроваджується Силами оборони. Але чи є вірогідність та висока ймовірність того, що противник зможе досягати своїх цілей балістикою? Так, звісно, вона залишається, попри всі кроки та заходи, які ми робимо та зробимо в майбутньому, зокрема до зими”, – попередив офіцер.

Саме тому він порадив жителям України готуватися до зимових загроз заздалегідь.

“У тих житлових будинках, містах, селищах, де ви зараз проживаєте та знаходитесь, де фактично не були виконані роботи з облаштування бомбосховищ, укриттів і тимчасових укриттів, будь ласка, акумулюйте свої зусилля та облаштуйте під’їзд свого будинку, підвал свого будинку так, щоб там можна було перечікувати. Треба побілити стелю, стіни, кинути лінолеум для того, щоб не було забагато пилу, поставити запас води, поставити ліжка. Коли йде загальне оповіщення по всій державі, коли вище керівництво України каже про те, що Росія планує масований удар, обов’язково спускайтеся до укриттів. Чи дає це гарантію та можливості того, що ви гарантовано будете не ушкоджені та живі? Звісно, ні. Чи підвищує це шанси на те, що ви залишитесь живі та не будете ушкоджені? Так, звісно. Тому що перебування ваше в підвальному приміщенні збільшує шанси на живучість в рази“, – запевнив Федоренко.