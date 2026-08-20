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Нові мобільні укриття з’являться у Харкові: за три заплатять майже 8 млн – ХАЦ

Суспільство 13:27   20.08.2026
Вікторія Яковенко
Нові мобільні укриття з’являться у Харкові: за три заплатять майже 8 млн – ХАЦ Фото: ХАЦ

Харківська міськрада оголосила тендер на 7,8 млн грн на придбання трьох мобільних укриттів. Про це повідомило ГО “Харківський антикорупційний центр” з посиланням на систему ProZorro.

Кожне наземне укриття із залізобетону має бути розраховане на 50 осіб, кажуть антикорупціонери.

“Його розміри: довжина — 18 метрів, ширина — 4 метри, площа основного приміщення — 30 кв.м, два тамбури площею не менше 6 кв. м. Клас бетону має бути не нижче С25/30, водонепроникність не нижче W6, морозостійкість не нижче F200. Показник стійкості до надмірного тиску має бути не нижче 100 кПа (ΔPф = 100 кПа / 1 кгс/см²)”, – зазначили в ХАЦ.

Укриття мають доставити у місто до 21 грудня. Кожне коштуватиме орієнтовно 2,6 млн грн, підрахували антикорупціонери.

У ХАЦ також нагадали, що у 2022 році КП “Міськелектротранссервіс” придбало близько 20 швидкоспоруджуваних укриттів “Захист” (кожне на 30 осіб) по 783 000 грн кожне.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 13:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада оголосила тендер на 7,8 млн грн на придбання трьох мобільних укриттів. Про це повідомило ГО “Харківський антикорупційний центр”".