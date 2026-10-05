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Наслідки смертельного удару по Харкову показали у ДСНС (фото)

Події 07:31   05.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Наслідки смертельного удару по Харкову показали у ДСНС (фото)

Вранці 5 жовтня у ГУ ДСНС України у Харківській області показали наслідки прильоту “бандероли” в Індустріальному районі.

Близько 23:00 напередодні, 4 жовтня, росіяни вдарили “бандеролью” по багатоповерхівці в Індустріальному районі. Незабаром мер Ігор Терехов уточнив: внаслідок обстрілу загинула людина, ще шість – поранені.

Наслідки обстрілу Харкова

Рятувальники додали: на місці “прильоту” почалася пожежа: горіла двоповерхова адмінбудівля, автомобілі та сміття. Також пошкоджені близько десяти прилеглих будинків.

Наслідки обстрілу Харкова

“До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися оперативно-рятувальні підрозділи, піротехніки та психологи ДСНС, а також співробітники Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби міста”, – додали рятувальники.

Наслідки обстрілу Харкова

Наразі пожежа в Індустріальному районі ліквідована, зазначили у ДСНС.

Читайте також: Новини Харкова — головне 5 жовтня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 07:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 5 жовтня у ГУ ДСНС України у Харківській області показали наслідки прильоту “бандероли” в Індустріальному районі.".