Понад два десятки людей постраждали через удари РФ по регіону
Протягом минулої доби на Харківщині через російські обстріли постраждали 23 мешканці Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Златопіль 12 людей зазнали поранень, зокрема 11-річний хлопчик, ще одна людина отримала гостру реакцію на стрес; у м. Чугуїв зазнав поранень 57-річний чоловік, 6 жінок отримали гостру реакцію на стрес; у с. Клугино-Башкирівка Чугуївської громади поранено 42-річну жінку; у сел. Великий Бурлук зазнала поранень 71-річна жінка; у сел. Шевченкове отримала гостру реакцію на стрес 75-річна жінка”, – уточнює Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- КАБ;
- 16 БпЛА типу “Герань-2”;
- fpv-дрон;
- дев’ять БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському та Чугуївському районах.