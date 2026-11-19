Протягом минулої доби на Харківщині через російські обстріли постраждали 23 мешканці Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Златопіль 12 людей зазнали поранень, зокрема 11-річний хлопчик, ще одна людина отримала гостру реакцію на стрес; у м. Чугуїв зазнав поранень 57-річний чоловік, 6 жінок отримали гостру реакцію на стрес; у с. Клугино-Башкирівка Чугуївської громади поранено 42-річну жінку; у сел. Великий Бурлук зазнала поранень 71-річна жінка; у сел. Шевченкове отримала гостру реакцію на стрес 75-річна жінка”, – уточнює Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

КАБ;

16 БпЛА типу “Герань-2”;

fpv-дрон;

дев’ять БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському та Чугуївському районах.