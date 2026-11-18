Держекоінспекція у Харківській області розпочинає щорічну операцію «Новорічна ялинка». Інспектори перевірятимуть місця продажу хвойних дерев, аби виявити незаконну вирубку, транспортування та реалізацію хвойних дерев.

«Наголошуємо, що продавці новорічних дерев повинні мати при собі накладну з лісництва та товарно-транспортну накладну. Кожне дерево має бути промарковане самоклейною етикеткою з індивідуальним номером та штрих-кодом, що дають змогу встановити місце його вирощування», – попередили в екоінспекції.

Зазначається, що покарати можуть і покупців. За порушення порядку придбання та збуту об’єктів рослинного світу передбачені штрафи від 510 до 1700 грн за статтею 88-1 КУпАП. Також можуть і конфіскувати незаконний товар.

Громадян закликають відповідально ставитися до вибору новорічних дерев, купувати лише легальну продукцію та не підтримувати незаконну вирубку лісів.

Нагадаємо, Харків буде сяяти, попри відключення. Міський голова Ігор Терехов заявив: цьогоріч місто знову прикрасять новорічними декораціями з підсвіткою. В інтерв’ю «Радіо Хартія» мер сказав: «Що стосується ілюмінації: на моє глибоке переконання, це наша фішка, це емоції людей, це Харків, це по-харківськи». Він також запевнив, що витрати електроенергії на святкові вогні мінімальні. Ілюмінація відокремлена від живлення ЖКГ та ліфтового господарства. Щобільше – місто має резерви, аби заживити декорації від генераторів. Терехов анонсував «дуже класні локації», які будуть практично по всьому місту, щоб не створювати великих скупчень людей. Фінансують створення нових декорацій не з міського бюджету. Мер пояснив, що платять за красу успішні бізнесмени, які попри війну підтримують Харків.