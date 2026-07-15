Збитки довкіллю Харківщини через війну сягнули понад 566 млрд грн

Державна екологічна інспекція в Харківській області оновила загальний розмір збитків, завданих довкіллю Харківщини внаслідок збройної агресії РФ. Станом на липень 2026 року він становить 566 млрд 267 млн грн.

Найбільших збитків – майже 555 млрд – регіону було завдано внаслідок засмічення та забруднення понад 7,7 млн квадратних метрів земельних ресурсів.

Збитки внаслідок викидів 561,5 тисячі тонн забруднювальних речовин в атмосферу розрахували на рівні 3,9 млрд грн.

Крім цього, 86 тонн забруднювальних речовин потрапили у водні об’єкти та ще 482,2 млн кубометрів води окупанти забрали самовільно. Загальні збитки від цих дій оцінили у понад 7 млрд грн.

“Ретельний облік цих збитків – це створення залізобетонної доказової бази для покарання агресора та важливий крок до майбутнього екологічного відновлення Харківщини”, – зазначили в екологи.

Нагадаємо, у Харкові прокуратура вимагає відібрати у підприємства понад два гектари землі на вулиці Плитковій, яку перетворили на гігантське несанкціоноване звалище. За версією слідства, автотранспортне підприємство, яке має право користуватись цією ділянкою, повністю його запустило.