Авто енергетиків атакував дрон на Харківщині: поранені двоє працівників

У селі Юріївка Великобурлуцької громади ворог атакував дроном автомобіль енергетиків.

“Вибухових поранень зазнали 33-річний і двоє 52-річних працівників. Їм надається медична допомога”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби на Харківщині загинули двоє людей, 16 – постраждали. Під ударом були Харків та 21 населений пункт області. Про це у зведенні 15 липня повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Протягом минулої доби регіон атакували дві ракети, вісім КАБів, 11 БпЛА типу «Герань-2», 12 «молний», п’ять FPV-дронів, тип ще 32 безпілотників встановлюють. Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.