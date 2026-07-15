Авто энергетиков атаковал дрон на Харьковщине: ранены двое работников

В селе Юрьевка Великобурлукской громады враг атаковал дроном автомобиль энергетиков.

«Взрывные ранения получили 33-летний и двое 52-летних работников. Им оказывается медицинская помощь», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, в результате российских обстрелов за прошедшие сутки на Харьковщине погибли два человека, 16 – пострадали. Под ударом находились Харьков и 21 населенный пункт области. Об этом в сводке 15 июля сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. За прошедшие сутки регион атаковали две ракеты, восемь КАБов, 11 БпЛА типа «Герань-2», 12 «Молний», пять FPV-дронов, тип еще 32 беспилотников устанавливают. В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.