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Авто энергетиков атаковал дрон на Харьковщине: ранены двое работников

Происшествия 13:30   15.07.2026
Виктория Яковенко
Авто энергетиков атаковал дрон на Харьковщине: ранены двое работников Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

В селе Юрьевка Великобурлукской громады враг атаковал дроном автомобиль энергетиков.

«Взрывные ранения получили 33-летний и двое 52-летних работников. Им оказывается медицинская помощь», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, в результате российских обстрелов за прошедшие сутки на Харьковщине погибли два человека, 16 – пострадали. Под ударом находились Харьков и 21 населенный пункт области. Об этом в сводке 15 июля сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. За прошедшие сутки регион атаковали две ракеты, восемь КАБов, 11 БпЛА типа «Герань-2», 12 «Молний», пять FPV-дронов, тип еще 32 беспилотников устанавливают. В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 13:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Юрьевка Великобурлукской громады враг атаковал дроном автомобиль энергетиков.".