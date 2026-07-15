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Реку на Харьковщине пытались форсировать оккупанты: чем все завершилось 📹

Фронт 14:19   15.07.2026
Виктория Яковенко
Реку на Харьковщине пытались форсировать оккупанты: чем все завершилось 📹 Фото: ГПСУ

Операторы БпЛА бригады «Форпост» сорвали попытку россиян форсировать реку Волчья на Южно-Слобожанском направлении, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники говорят: оккупанты не оставляют попыток форсировать реку Волчья. Малыми группами они пытаются перейти ее вброд, надеясь остаться незамеченными и добраться до украинских позиций.

«Впрочем, такие попытки быстро попадают в поле зрения операторов БпЛА бригады «Форпост». После обнаружения по целям отрабатывают ударные экипажи. В итоге очередные группы противника так и не добрались до своего маршрута: одни остались в воде, другие — на берегу», — говорят в ГПСУ.

Пограничники подчеркивают: на Южно-Слобожанском направлении река Волчья для противника все чаще становится не переправой, а препятствием, которое не удается преодолеть.

Напомним, обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец проанализировал текущую ситуацию на Купянском направлении. По его мнению, сейчас она складывается для ВСУ не лучшим образом – россияне пытаются прорваться и показали некоторые успехи. Однако аналитик уверен, что в будущем враг столкнется с проблемой нехватки живой силы, а у СОУ появится время для принятия и реализации важных решений, которые могут изменить ситуацию.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 14:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Операторы БпЛА бригады «Форпост» сорвали попытку россиян форсировать реку Волчья на Южно-Слобожанском направлении".