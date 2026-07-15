Новости Харькова — главное 15 июля: как прошла ночь

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07:30

Как прошла ночь в Харькове и области

Вначале тревогу в Харькове объявили в 00:10 – из-за угрозы ударов БпЛА. По информации Воздушных сил ВСУ, беспилотники двигались с восточной части региона на западную. В 01:10 объявили отбой, а уже в 01:54 тревогу возобновили. На этот раз украинские защитники зафиксировали беспилотники в соседних областях – Полтавской и Сумской.

Вскоре БпЛА взяли курс на Харьков. Однако информации о «прилетах» в городе не было. Уже под утро, в 04:35 дали отбой. Данных о новых угрозах и целях по состоянию на 07:30 нет.