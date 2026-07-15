До конца июля в городе будут перекрывать часть проспекта Героев Харькова

С 15 по 31 июля в Харькове будут частично перекрывать проспект Героев Харькова, пишут в пресс-службе мэрии.

Ежедневно с 09:00 до 16:00 в районе путепровода на проспекте Льва Ландау в сторону центра будет ограничено движение транспорта.

В Департаменте строительства и дорожного строительства объяснили, что это связано с необходимостью выполнения текущего ремонта путепровода. Пропуск транспорта будет организован свободным от выполнения работ с полосой движения.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что с 8:00 до 17:00 15 июля ограничат движение транспорта по ул. Солнечный на участке от ул. Единства до ул. Амосова. Это связано с необходимостью ремонта асфальтобетонного покрытия дороги, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства. Пропуск транспорта организуют свободной от ремонта полосой движения.