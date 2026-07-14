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Дрон-ракета «Бандероль» ударила по Харькову – что известно (дополнено)

Происшествия 10:28   14.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Дрон-ракета «Бандероль» ударила по Харькову – что известно (дополнено)

Мэр Игорь Терехов сообщил утром 14 июля, что россияне выпустили дрон-ракету «Бандероль» по Слободскому району Харькова. 

Дополнено в 10:28. Начальник ХОВА Олег Синегубов информирует, что пострадавших из-за удара нет.

Последствия атаки еще уточняют.

Отметим, тревогу в Харькове объявили в 09:34. Тогда украинские защитники сообщили об угрозе авиабомб. Вскоре мониторинговые ТГ-каналы начали писать о целях, которые летели с севера. По состоянию на 10:15 тревога на Харьковщине продолжается. На город продолжают лететь российские ракеты.

МГ «Объектив» также сообщала, что накануне в результате ударов РФ пострадали 11 жителей Харьковщины. Среди них – 11-летняя девочка.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 10:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мєр Игорь Терехов сообщил утром 14 июля, что россияне выпустили дрон-ракету «Бандероль» по Слободскому району Харькова. ".