Дрон-ракета «Бандероль» ударила по Харькову – что известно (дополнено)

Мэр Игорь Терехов сообщил утром 14 июля, что россияне выпустили дрон-ракету «Бандероль» по Слободскому району Харькова.

Дополнено в 10:28. Начальник ХОВА Олег Синегубов информирует, что пострадавших из-за удара нет.

Последствия атаки еще уточняют.

Отметим, тревогу в Харькове объявили в 09:34. Тогда украинские защитники сообщили об угрозе авиабомб. Вскоре мониторинговые ТГ-каналы начали писать о целях, которые летели с севера. По состоянию на 10:15 тревога на Харьковщине продолжается. На город продолжают лететь российские ракеты.

МГ «Объектив» также сообщала, что накануне в результате ударов РФ пострадали 11 жителей Харьковщины. Среди них – 11-летняя девочка.