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Дрон-ракета “Бандероль” вдарила по Харкову – що відомо (доповнено)

Події 10:28   14.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дрон-ракета “Бандероль” вдарила по Харкову – що відомо (доповнено)

Мер Ігор Терехов повідомив вранці 14 липня, що росіяни випустили дрон-ракету “Бандероль” по Слобідському району Харкова. 

Доповнено о 10:28. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформує, що постраждалих через удар немає.

Наслідки атаки ще уточнюють.

Зазначимо, тривогу в Харкові оголосили о 09:34. Тоді українські захисники повідомили про загрозу авіабомб. Незабаром моніторингові ТГ-канали почали писати про цілі, що летіли з півночі. Станом на 10:15 тривога на Харківщині триває. На місто продовжують летіти російські ракети.

МГ “Об’єктив” також повідомляла, що напередодні внаслідок ударів РФ постраждали 11 мешканців Харківщини. Серед них – 11-річна дівчинка.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 10:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов повідомив вранці 14 липня, що росіяни випустили дрон-ракету “Бандероль” по Слобідському району Харкова. ".