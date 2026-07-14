Дрон-ракета “Бандероль” вдарила по Харкову – що відомо (доповнено)

Мер Ігор Терехов повідомив вранці 14 липня, що росіяни випустили дрон-ракету “Бандероль” по Слобідському району Харкова.

Доповнено о 10:28. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформує, що постраждалих через удар немає.

Наслідки атаки ще уточнюють.

Зазначимо, тривогу в Харкові оголосили о 09:34. Тоді українські захисники повідомили про загрозу авіабомб. Незабаром моніторингові ТГ-канали почали писати про цілі, що летіли з півночі. Станом на 10:15 тривога на Харківщині триває. На місто продовжують летіти російські ракети.

МГ “Об’єктив” також повідомляла, що напередодні внаслідок ударів РФ постраждали 11 мешканців Харківщини. Серед них – 11-річна дівчинка.