Live

Внаслідок ударів РФ постраждали 11 мешканців Харківщини

Події 09:25   14.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Внаслідок ударів РФ постраждали 11 мешканців Харківщини

Внаслідок обстрілів Харкова, а також 12 населених пунктів області постраждали 11 осіб, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Солоницівка постраждали сім людей, зокрема 11-річна дівчинка; у сел. Золочів зазнали поранень жінки 21 і 29 років; у м. Ізюм поранено 71-річного чоловіка; у с. Борівське Шевченківської громади зазнав травм 50-річний чоловік”, – додав Синєгубов.

Протягом минулої доби по регіону прилетіло таке озброєння:

  • ракета;
  • два КАБи;
  • вісім БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • сім БпЛА типу «Молния»;
  • 23 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також у Богодухівському, Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах області.

Читайте також: У Богодухові горіли автобуси, у Солоницівці «прилетіло»по дому: чим атакували

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Дрон-ракета “Бандероль” вдарила по Харкову – що відомо (доповнено)
Дрон-ракета “Бандероль” вдарила по Харкову – що відомо (доповнено)
14.07.2026, 10:28
Новини Харкова — головне 14 липня: “Бандероль” атакувала місто, бої
Новини Харкова — головне 14 липня: “Бандероль” атакувала місто, бої
14.07.2026, 10:20
У Солоницівці постраждала 11-річна дівчинка – ворог атакував селище БпЛА
У Солоницівці постраждала 11-річна дівчинка – ворог атакував селище БпЛА
14.07.2026, 07:15
Сьогодні 14 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 липня 2026: яке свято та день в історії
14.07.2026, 06:00
Складніша ситуація на півночі від Харкова – де ЗСУ відбивали штурми
Складніша ситуація на півночі від Харкова – де ЗСУ відбивали штурми
14.07.2026, 08:09
У Богодухові горіли автобуси, у Солоницівці “прилетіло” по дому: чим атакували
У Богодухові горіли автобуси, у Солоницівці “прилетіло” по дому: чим атакували
14.07.2026, 08:43

Новини за темою:

14.07.2026
У Немишлянському районі у пожежі постраждав чоловік – подробиці від ДСНС
14.07.2026
У Богодухові горіли автобуси, у Солоницівці “прилетіло” по дому: чим атакували
14.07.2026
Складніша ситуація на півночі від Харкова – де ЗСУ відбивали штурми
14.07.2026
Новини Харкова — головне 14 липня: “Бандероль” атакувала місто, бої
14.07.2026
У Солоницівці постраждала 11-річна дівчинка – ворог атакував селище БпЛА


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Внаслідок ударів РФ постраждали 11 мешканців Харківщини», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 09:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів Харкова, а також 12 населених пунктів області постраждали 11 осіб, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.".