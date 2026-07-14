Внаслідок ударів РФ постраждали 11 мешканців Харківщини

Внаслідок обстрілів Харкова, а також 12 населених пунктів області постраждали 11 осіб, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Солоницівка постраждали сім людей, зокрема 11-річна дівчинка; у сел. Золочів зазнали поранень жінки 21 і 29 років; у м. Ізюм поранено 71-річного чоловіка; у с. Борівське Шевченківської громади зазнав травм 50-річний чоловік”, – додав Синєгубов.

Протягом минулої доби по регіону прилетіло таке озброєння:

ракета;

два КАБи;

вісім БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

сім БпЛА типу «Молния»;

23 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також у Богодухівському, Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах області.