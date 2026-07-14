Внаслідок ударів РФ постраждали 11 мешканців Харківщини
Внаслідок обстрілів Харкова, а також 12 населених пунктів області постраждали 11 осіб, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Солоницівка постраждали сім людей, зокрема 11-річна дівчинка; у сел. Золочів зазнали поранень жінки 21 і 29 років; у м. Ізюм поранено 71-річного чоловіка; у с. Борівське Шевченківської громади зазнав травм 50-річний чоловік”, – додав Синєгубов.
Протягом минулої доби по регіону прилетіло таке озброєння:
- ракета;
- два КАБи;
- вісім БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- сім БпЛА типу «Молния»;
- 23 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також у Богодухівському, Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах області.