В результате ударов РФ пострадали 11 жителей Харьковщины

В результате обстрелов Харькова, а также 12 населенных пунктов области пострадали 11 человек, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Солоницевка пострадали семь человек, в том числе 11-летняя девочка; в пос. Золочев получили ранения женщины 21 и 29 лет; в г. Изюм ранен 71-летний мужчина; в с. Боровское Шевченковской громады получил травмы 50-летний мужчина», – добавил Синегубов.

В течение минувших суток по региону прилетело такое вооружение:

ракета;

два КАБа;

восемь БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

семь БпЛА типа «Молния»;

23 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также в Богодуховском, Харьковском, Изюмском и Купянском районах области.