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В результате ударов РФ пострадали 11 жителей Харьковщины

Происшествия 09:25   14.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
В результате ударов РФ пострадали 11 жителей Харьковщины

В результате обстрелов Харькова, а также 12 населенных пунктов области пострадали 11 человек, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Солоницевка пострадали семь человек, в том числе 11-летняя девочка; в пос. Золочев получили ранения женщины 21 и 29 лет; в г. Изюм ранен 71-летний мужчина; в с. Боровское Шевченковской громады получил травмы 50-летний мужчина»,  – добавил Синегубов.

В течение минувших суток по региону прилетело такое вооружение:

  • ракета;
  • два КАБа;
  • восемь БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • семь БпЛА типа «Молния»;
  • 23 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также в Богодуховском, Харьковском, Изюмском и Купянском районах области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 09:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов Харькова, а также 12 населенных пунктов области пострадали 11 человек, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".