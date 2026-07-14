В Немышлянском районе в пожаре пострадал мужчина – подробности от ГСЧС

За сутки в регионе бушевали 25 пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В течение минувших суток спасатели ликвидировали семь пожаров, которые возникли в результате российских обстрелов в Богодуховском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области.

«В результате вражеских атак горели АЗС, крыша и перекрытие нежилого здания, автомобиль, а также автобусы. Пострадали семь человек, среди них один ребенок», – уточняют в ГСЧС.

В Немышлянском районе в результате бытового пожара загорелись вещи и балкон на площади 10 квадратных метров. В огне пострадал мужчина.

Также в природных экосистемах бушевали шесть пожаров на площади около семь гектаров.