Live

В Немышлянском районе в пожаре пострадал мужчина – подробности от ГСЧС

Происшествия 09:47   14.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Немышлянском районе в пожаре пострадал мужчина – подробности от ГСЧС

За сутки в регионе бушевали 25 пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В течение минувших суток спасатели ликвидировали семь пожаров, которые возникли в результате российских обстрелов в Богодуховском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области.

«В результате вражеских атак горели АЗС, крыша и перекрытие нежилого здания, автомобиль, а также автобусы. Пострадали семь человек, среди них один ребенок», – уточняют в ГСЧС.

В Немышлянском районе в результате бытового пожара загорелись вещи и балкон на площади 10 квадратных метров. В огне пострадал мужчина.

Также в природных экосистемах бушевали шесть пожаров на площади около семь гектаров.

Читайте также: В Богодухове горели автобусы, в Солоницевке «прилетело» по дому: чем атаковали

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 14 июля: «Бандероль» атаковала город, бои
Новости Харькова — главное 14 июля: «Бандероль» атаковала город, бои
14.07.2026, 10:20
Новости Харькова — главное 13 июля: удар по спасателям, украли макет танка
Новости Харькова — главное 13 июля: удар по спасателям, украли макет танка
13.07.2026, 22:25
Модернизация больниц и строительство подземных отделений идет на Харьковщине
Модернизация больниц и строительство подземных отделений идет на Харьковщине
13.07.2026, 23:38
Россияне атаковали Харьков БпЛА – что известно
Россияне атаковали Харьков БпЛА – что известно
13.07.2026, 10:22
Сегодня 14 июля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 июля 2026: какой праздник и день в истории
14.07.2026, 06:00
Дрон-ракета «Бандероль» ударила по Харькову – что известно (дополнено)
Дрон-ракета «Бандероль» ударила по Харькову – что известно (дополнено)
14.07.2026, 10:28

Новости по теме:

14.07.2026
Дрон-ракета «Бандероль» ударила по Харькову – что известно (дополнено)
14.07.2026
В результате ударов РФ пострадали 11 жителей Харьковщины
14.07.2026
В Богодухове горели автобусы, в Солоницевке «прилетело» по дому: чем атаковали
14.07.2026
Сложнее ситуация на севере от Харькова – где ВСУ отбивали штурмы
14.07.2026
Новости Харькова — главное 14 июля: «Бандероль» атаковала город, бои


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Немышлянском районе в пожаре пострадал мужчина – подробности от ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 09:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в регионе бушевали 25 пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".