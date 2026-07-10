Сегодня 10 июля 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня – Всемирный день шашлыка. 10 июля 2018 года завершилась международная спасательная операция, которую проводили в пещерном комплексе Тхамлуангнангнон в Таиланде. В 1995-м обнародовали послание Папы Римского женщинам, где тот признал столетия их дискриминации. В 1994 году выборы президента Украины выиграл Леонид Кучма. В 1941-м казнили отца Степана Бандеры Андрея. В 1609-м создали Католическую Лигу, а в 1934 — ГУЛАГ. В 1559-м умер король Франции Генрих II, получив ранение на рыцарском турнире.

Праздники и памятные даты 10 июля

10 июля в мире – День племянниц и племянников, Всемирный день энергетической независимости.

Вторая пятница июля – это Всемирный день шашлыка.

Также сегодня: День Николы Теслы, День «Не наступите на пчелу», День пикника с плюшевым мишкой, День рождения футбольного свистка, День благодарности капибаре.

10 июля в истории

10 июля 1040 года, по легенде, в английском городе Ковентри жена местного графа леди Годива проехала обнаженной по городу, чтобы заставить мужа снизить налоги. Подробнее.

10 июля 1559 года умер король Франции Генрих II Валуа. Подробнее.

10 июля 1609 года в Священной Римской империи создали Католическую лигу – для противодействия набиравшей обороты Реформации. Подробнее.

10 июля 1856 года родился Никола Тесла – автор около 700 изобретений, «отец» двигателя переменного тока и «действующее лицо» ряда легенд ХХ века. Подробнее.

10 июля 1934 года в СССР создали систему лагерей ГУЛАГ. В этот день подписали соответствующее постановление. Подробнее.

10 июля 1941 года в Киеве НКВД казнил священника Украинской греко-католической церкви Андрея Бандеру – отца лидера ОУН Степана Бандеры. Подробнее.

10 июля 1994 года состоялся второй тур выборов президента Украины, победителем которого стал Леонид Кучма. Подробнее.

10 июля 1995 года в Риме обнародовали послание Папы Иоанна Павла II к женщинам. Подробнее.

10 июля 2018 года завершилась международная спасательная операция, которую проводили в пещерном комплексе Тхамлуангнангнон в Таиланде. Тогда в подземелье застряла юниорская футбольная команда «Дикие кабаны» (12 мальчиков в возрасте от 11 до 16 лет) вместе с 25-летним помощником тренера. То, что должно стать общей прогулкой для сплочения команды, превратилось в историю выживания. Планировалось, что юные футболисты пройдут по пещере и вернутся на поверхность. Но в момент, когда они находились внутри, снаружи начался сильный ливень. Потоки воды быстро затопили проходы пещерной системы, отрезав ребятам обратный путь. Они зашли в пещеру 23 июня, вечером того же дня родители, потерявшие с детьми связь, начали звонить по телефону главному тренеру клуба. Повезло, что не все участники команды участвовали в экскурсии. Один из игроков не пошел со всеми – он и сообщил, какие были планы и где, вероятно, следует искать потерянных товарищей. С этого момента начались поиски, а дальше – длительная операция по спасению, к которой присоединились спелеологи, «морские котики» и дайверы. По разным оценкам, участие в операции принимали до 10 000 человек. В частности – украинский дайвер Всеволод Коробов, работавший в это время инструктором в тайском Пхукете.

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«В этой пещере работать очень сложно. Непосредственно дайвинг начинается в трех километрах от входа. Там есть часть, где можно нырять – место с экстремальными условиями даже для очень подготовленных кейв-дайверов (пещерных дайверов). Там очень плохая видимость, вы не можете иногда даже видеть показания приборов, вплотную подняв их к лицу. Можно запутаться или застрять – очень много узких проходов. Кроме того, сложность состоит в том, что от последней сухой комнаты до места, где находились дети, – 2 километра 300 метров. Приходится плыть против течения и только возвращаться по течению», — делился Коробов впечатлениями от спасательной миссии с BBC News Украина.

Специалисты рассматривали разные варианты спасения детей – вплоть до обеспечения их продуктами до момента, когда пройдут муссоны. Однако расчеты показали, что пленникам пещеры не хватит кислорода, чтобы дождаться, когда вода отойдет. Поэтому пришлось вытаскивать их под водой. На этапе подготовки этой сверхсложной операции погиб один из спасателей – бывший боец ​​спецподразделения ВМС Таиланда («морских котиков») Саман Кунан. Ребятам, чтобы они не паниковали во время подводного путешествия, ввели кетамин и переправляли в состоянии медикаментозного сна – это делали опытные дайверы. Первую группу извлекли таким образом 8 июля. Вторую – 9-го, всех оставшихся вместе с помощником тренера – 10-го. Несмотря на чрезвычайную сложность и рискованность операции, всех пленников удалось вытащить живыми.

Церковный праздник 10 июля

10 июля чтят память преподобного Антония Печерского. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день идет дождь, то будет сыро до бабьего лета.

Если стоит ясная погода, то она будет такой еще семь недель.

Если летает много пчел – будет засуха.

Что нельзя делать 10 июля

Нельзя бросать в воду мусор и ругаться у воды.

Нельзя никому рассказывать о своих планах, иначе не сбудутся.