Сегодня 10 июля: какой праздник и день в истории

10 июля в мире – День Николы Теслы. В этот день 1995 года обнародовали послание Папы Римского женщинам, где тот признал столетия их дискриминации. В 1994-м выборы президента Украины выиграл Леонид Кучма. В 1941-м казнили отца Степана Бандеры Андрея. В 1609-м создали Католическую Лигу, а в 1934-м — ГУЛАГ. В 1559-м умер король Франции Генрих II, получив ранение на рыцарском турнире.

Праздники и памятные даты 10 июля

10 июля в мире – День племянниц и племянников, Всемирный день энергетической независимости.

Также сегодня: День Николы Теслы, День «Не наступите на пчелу», День пикника с плюшевым мишкой, День рождения футбольного свистка, День благодарности капибаре.

10 июля в истории

10 июля 1040 года, по легенде, в английском городе Ковентри жена местного графа леди Годива проехала обнаженной по городу, чтобы заставить мужа снизить налоги. Подробнее.

10 июля 1559 года умер король Франции Генрих II Валуа. Подробнее.

10 июля 1609 года в Священной Римской империи создали Католическую лигу – для противодействия набиравшей обороты Реформации. Подробнее.

10 июля 1856 года родился Никола Тесла – автор около 700 изобретений, «отец» двигателя переменного тока и «действующее лицо» ряда легенд ХХ века. Подробнее.

10 июля 1934 года в СССР создали систему лагерей ГУЛАГ. В этот день подписали соответствующее постановление. Подробнее.

10 июля 1941 года в Киеве НКВД казнил священника Украинской греко-католической церкви Андрея Бандеру – отца лидера ОУН Степана Бандеры. Подробнее.

10 июля 1994 года состоялся второй тур выборов президента Украины, победителем которого стал Леонид Кучма. Подробнее.

10 июля 1995 года в Риме обнародовали послание Папы Иоанна Павла II к женщинам. В то время текст оценили как беспрецедентный, ведь в нем глава католической церкви признал, что женщин веками дискриминировали, и высказался за равенство. Издание Los Angeles Times тогда комментировало письмо Папы, как удивившее «даже католических феминисток».

«В беспрецедентном письме к женщинам мира содержался призыв к равной оплате за равный труд, защите работающих матерей, справедливому продвижению по службе, равенству супругов в семейных правах и законам о защите женщин от сексуального насилия и эксплуатации. Но в то же время Папа Римский снова заявил о своем несогласии с абортами – даже в случае изнасилования – и с допущением женщин к римско-католическому священству», — писали журналисты.

Письмо появилось накануне международной конференции Организации Объединенных Наций по положению женщин. На сайте Ватикана его датируют 29 июня – днем ​​создания, а не публикации. Полный текст доступен по ссылке.

Церковный праздник 10 июля

10 июля чтят память преподобного Антония Печерского. Он является основателем Киево-Печерского монастыря и одним из основателей монашества в Руси-Украине. Антоний происходил из поселка Любеч на Черниговщине. Он принял постриг на Афоне и через некоторое время получил благословение вернуться на Родину. Он прибыл в Киев и искал монастырь, где мог служить Богу. Наконец он поселился в варяжской пещере на берегу Днепра – в горе близ села Берестово, которая напоминала ему Афон. После этого Антоний на время вынужден был покинуть Киев, вернувшись на Афон, из-за гонений князя Святополка. А потом снова прибыл на Киевские горы и поселился в пещере, которую выкопал благочестивый пресвитер Илларион (впоследствии – митрополит Киевский). Сведения о благочестивой и аскетической жизни Антония распространялись, и постепенно вокруг него стали собираться подвижники. Со временем он, стремясь к большему одиночеству, назначил братии игумена – Варлаама. А сам пошел в другую пещеру, которая сохранилась по сей день и носит имя этого святого. В течение жизни он также копал пещеры в Чернигове – впоследствии на этом месте основали монастырь; принял участие в закладке каменного Успенского собора в Киеве. Преподобный Антоний умер в 1073-м на 90-м году жизни.

Народные приметы

Если в этот день идет дождь, то будет сыро до бабьего лета.

Если стоит ясная погода, то она будет такой еще семь недель.

Если летает много пчел – будет засуха.

Что нельзя делать 10 июля

Нельзя бросать в воду мусор и ругаться у воды.

Нельзя никому рассказывать о своих планах, иначе не сбудутся.