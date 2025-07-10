Сьогодні 10 липня: яке свято та день в історії

10 липня у світі – День Ніколи Тесли. Цього дня у 1995 році оприлюднили послання Папи Римського до жінок, де той визнав століття дискримінації. У 1994-му вибори президента України виграв Леонід Кучма. У 1941-му стратили батька Степана Бандери Андрія. У 1609-му створили Католицьку Лігу, а у 1934-му – ГУЛАГ. У 1559-му помер король Франції Генріх II, отримавши поранення на лицарському турнірі.

Свята та пам’ятні дати 10 липня

10 липня у світі – День племінниць і племінників, Всесвітній день енергетичної незалежності.

Також сьогодні: День Ніколи Тесли, День “Не наступіть на бджолу”, День пікніка з плюшевим ведмедиком, День народження футбольного свистка, День вдячності капібарі.

10 липня в історії

10 липня 1040 року, за легендою, в англійському місті Ковентрі дружина місцевого графа леді Годіва проїхала оголеною містом, щоб змусити чоловіка знизити податки. Докладніше.

10 липня 1559 року помер король Франції Генріх II Валуа. Докладніше.

10 липня 1609 року у Священній Римській імперії створили Католицьку лігу – для протидії Реформації, що набирала обертів. Ліга була конфедерацією римо-католицьких німецьких держав. Вона проіснувала майже 30 років. Докладніше.

10 липня 1856 року народився Нікола Тесла – автор близько 700 винаходів, “батько” двигуна змінного струму та “дійова особа” низки легенд XX століття. Докладніше.

10 липня 1934 року в СРСР створили систему таборів ГУЛАГ. Цього дня підписали відповідну постанову. Докладніше.

10 липня 1941 року в Києві НКВС стратив священника Української греко-католицької церкви Андрія Бандеру – отця лідера ОУН Степана Бандери. Докладніше.

10 липня 1994 року відбувся другий тур виборів Президента України, переможцем якого став Леонід Кучма. Докладніше.

10 липня 1995 року в Римі оприлюднили послання Папи Івана Павла II до жінок. Тоді текст оцінили як безпрецедентний, адже в ньому глава католицької церкви визнав, що жінок століттями дискримінували, та висловився за рівність. Видання Los Angeles Times тоді коментувало лист Папи, як такий, що здивував “навіть католицьких феміністок”.

“У безпрецедентному листі до жінок світу містився заклик до рівної оплати за рівну працю, захисту матерів, які працюють, справедливого просування по службі, рівності подружжя у сімейних правах та законів про захист жінок від сексуального насильства та експлуатації. Але водночас Папа Римський знову заявив про свою незгоду з абортами – навіть у випадку зґвалтування – та з допущенням жінок до римо-католицького священства”, – писали журналісти.

Лист з’явився напередодні міжнародної конференції Організації Об’єднаних Націй щодо становища жінок. На сайті Ватикану його датують 29 червня – днем ​​створення, а не публікації. Повний текст доступний за посиланням.

Церковне свято 10 липня

10 липня вшановують пам’ять преподобного Антонія Печерського. Він є засновником Києво-Печерського монастиря та одним з основоположників чернецтва в Русі-Україні. Антоній походив з селища Любеч на Чернігівщині. Він прийняв постриг на Афоні та за деякий час отримав благословення повернутися на Батьківщину. Він прибув до Києва та шукав монастир, де міг би служити Богу. І зрештою оселився у варязькій печері на березі Дніпра – в горі поблизу села Берестове, яка нагадувала йому Афон. Після того Антоній на деякий час змушений був покинути Київ, повернувшись на Афон, через гоніння князя Святополка. А згодом знов прибув на Київські гори та оселився в печері, яку викопав благочестивий пресвітер Іларіон (згодом – митрополит Київський). Відомості про благочестиве та аскетичне життя Антонія ширилися, й поступово навколо нього почали збиратися подвижники. З часом він, прагнувши більшої самотності, призначив братії ігумена – Варлаама. А сам пішов в іншу печеру, яка збереглася донині та носить ім’я цього святого. Протягом життя він також копав печери в Чернігові – згодом на цьому місці заснували монастир; взяв участь в закладці кам’яного Успенського собору в Києві. Преподобний Антоній помер у 1073-му на 90-му році життя.

Народні прикмети

Якщо в цей день іде дощ, то буде сиро до бабиного літа.

Якщо стоїть ясна погода, то вона буде такою ще сім тижнів.

Якщо літає багато бджіл – буде посуха.

Що не можна робити 10 липня

Не можна кидати у воду сміття і лаятися біля води.

Не можна нікому розповідати про свої плани, бо не здійсняться.