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Загиблих рятувальників з Харкова згадав Папа Римський Лев XIV у зверненні

Політика 20:52   17.06.2026
Оксана Якушко
Загиблих рятувальників з Харкова згадав Папа Римський Лев XIV у зверненні

Під час середової загальної аудієнції Лев XIV висловив занепокоєння загостренням обстрілів України, згадуючи про невинні жертви, убитих рятувальників і обстріли храмів та об’єктів культурної спадщини, повідомило офіційне видання Ватикану Vatican News.

Понтифік закликав усіх молитися за мир в Україні.

«Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, яка й надалі розширюється. Багато невинних жертв, вбиті рятувальники, церкви та об’єкти культурної спадщини, знищені вогнем. Я солідарний з тими, хто оплакує своїх близьких, з пораненими та з тими, хто посеред насильства продовжує відважно служити життю», – сказав Папа Лев XIV, промовляючи до паломників, які в середу 17 червня 2026 р., зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на загальну аудієнцію.

«Прошу всіх молитися за те, щоб ця війна закінчилася. Просімо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть і уможливити справедливий і тривалий мир», – закликав Папа Римський.

Як писала раніше МГ «Об’єктив»,  вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку. Спершу армія РФ випустила БпЛА. Близько 1:30 під ударом опинилися Холодногірський та Шевченківський райони. Потім, за даними директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, ворог запустив чотири балістичні ракети, попередньо, «Іскандер-М». Внаслідок «прильоту» загинули чотири рятувальники та працівник департаменту надзвичайних ситуацій, які ліквідували наслідки удару в Холодногірському районі, інформували в Харківській обласній прокуратурі. 13 людей отримали поранення. 17 червня Харків попрощався із загиблими рятувальниками. 

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 20:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лев XIV висловив занепокоєння загостренням обстрілів України, згадуючи про невинні жертви, убитих рятувальників і обстріли храмів, повідомило видання Ватикану Vatican News.".