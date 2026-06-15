У середу 17 червня – жалоба за загиблими 15 червня рятувальниками у Харкові
Жалобу оголосять у Харкові у середу, 17 червня, з 00:00 до 17:00, розпорядження підписав мер Ігор Терехов, повідомляє міськрада.
Цього дня місто вшанує пам’ять співробітника Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради та рятувальників ДСНС, які загинули під час ліквідації наслідків обстрілу.
У День жалоби відбудеться прощання з загиблими. У цей період на будівлях органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій приспустять державні прапори. Також у місті обмежать проведення розважальних заходів і гучне звучання музики.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу загинули співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Олексій Дорожкін і рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова: командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко; пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко; пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький; водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.
Нагадаємо, вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку. Спершу армія РФ випустила БпЛА. Близько 1:30 під ударом опинилися Холодногірський та Шевченківський райони. Потім, за даними директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, ворог запустив чотири балістичні ракети, попередньо, «Іскандер-М». Внаслідок «прильоту» загинули чотири рятувальники та працівник департаменту надзвичайних ситуацій, які ліквідували наслідки удару в Холодногірському районі, інформували в Харківській обласній прокуратурі. 13 людей отримали поранення.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 20:28;