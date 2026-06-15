В среду 17 июня — траур по погибшим ночью 15 июня спасателями в Харькове

Траур будет объявлен в Харькове в среду, 17 июня, с 00:00 до 17:00, распоряжение подписал мэр Игорь Терехов, сообщает горсовет.

В этот день город почтит память сотрудника Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета и спасателей ГСЧС, погибших при ликвидации последствий обстрела.

В День траура состоится прощание с погибшими. На этот период на зданиях органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций опустят государственные флаги. Также в городе ограничат проведение развлекательных мероприятий и громкое звучание музыки.

Напомним, в результате обстрела погибли сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Алексей Дорожкин и спасатели 6-й государственной пожарно-спасательной части города Харькова: командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко; пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко; пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий; водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко.

Как писала ранее МГ «Объектив», ночью 15 июня Харьков пережил массированную атаку. Сначала армия РФ выпустила БпЛА. Около 1:30 под ударом оказались Холодногорский и Шевченковский районы. Затем, по данным директора департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, враг запустил четыре баллистических ракеты, предварительно «Искандер-М». В результате «прилета» погибли четыре спасателя и работник департамента чрезвычайных ситуаций, которые ликвидировали последствия удара в Холодногорском районе, информировали в Харьковской областной прокуратуре. 13 человек получили ранения.