Сотрудник мэрии и четыре спасателя погибли ночью в Харькове (фото)

В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото последствий российских ударов по Харькову.

«14 июня около 23:00 российская армия атаковала Холодногорский район Харькова ударным беспилотником, по предварительным данным типа «Герань-2». В результате попадания произошел пожар в нежилом здании. На место прибыли спасатели, начавшие ликвидацию последствий. При исполнении служебных обязанностей они попали под повторную атаку. Российские войска нанесли еще четыре ракетных удара по месту проведения спасательной операции», – пишут в прокуратуре.

В результате повторной атаки погибли четыре спасателя, а также сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций горсовета. Еще шесть спасателей получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, пострадали трое гражданских.

Также ночью под атакой был Шевченковский район – там БпЛА упал вблизи дома. Известно о пострадавшей.