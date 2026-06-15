Сотрудник мэрии и четыре спасателя погибли ночью в Харькове (фото)
В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото последствий российских ударов по Харькову.
«14 июня около 23:00 российская армия атаковала Холодногорский район Харькова ударным беспилотником, по предварительным данным типа «Герань-2». В результате попадания произошел пожар в нежилом здании. На место прибыли спасатели, начавшие ликвидацию последствий. При исполнении служебных обязанностей они попали под повторную атаку. Российские войска нанесли еще четыре ракетных удара по месту проведения спасательной операции», – пишут в прокуратуре.
В результате повторной атаки погибли четыре спасателя, а также сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций горсовета. Еще шесть спасателей получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, пострадали трое гражданских.
Также ночью под атакой был Шевченковский район – там БпЛА упал вблизи дома. Известно о пострадавшей.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 09:25;