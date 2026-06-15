Live

Сотрудник мэрии и четыре спасателя погибли ночью в Харькове (фото)

Происшествия 09:25   15.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сотрудник мэрии и четыре спасателя погибли ночью в Харькове (фото)

В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото последствий российских ударов по Харькову.

«14 июня около 23:00 российская армия атаковала Холодногорский район Харькова ударным беспилотником, по предварительным данным типа «Герань-2». В результате попадания произошел пожар в нежилом здании. На место прибыли спасатели, начавшие ликвидацию последствий. При исполнении служебных обязанностей они попали под повторную атаку. Российские войска нанесли еще четыре ракетных удара по месту проведения спасательной операции», – пишут в прокуратуре.

Обстрел Харькова 15 июня

В результате повторной атаки погибли четыре спасателя, а также сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций горсовета. Еще шесть спасателей получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, пострадали трое гражданских.

Обстрел Харькова 15 июня

Также ночью под атакой был Шевченковский район – там БпЛА упал вблизи дома. Известно о пострадавшей.

Читайте также: Пятеро спасателей погибли, пострадали гражданские: ночью россияне били БпЛА

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 15 июня: погибли спасатели, атака БпЛА
Новости Харькова – главное 15 июня: погибли спасатели, атака БпЛА
15.06.2026, 07:56
Сегодня 15 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 июня 2026: какой праздник и день в истории
15.06.2026, 06:00
Пятеро спасателей погибли, пострадали гражданские: ночью россияне били БпЛА
Пятеро спасателей погибли, пострадали гражданские: ночью россияне били БпЛА
15.06.2026, 08:34
Сотрудник мэрии и четыре спасателя погибли ночью в Харькове (фото)
Сотрудник мэрии и четыре спасателя погибли ночью в Харькове (фото)
15.06.2026, 09:25
Горел Художественный музей в Харькове, Терехов и ГСЧС спасали картины (видео)
Горел Художественный музей в Харькове, Терехов и ГСЧС спасали картины (видео)
14.06.2026, 22:08
Зеленский: из-за удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор
Зеленский: из-за удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор
15.06.2026, 09:54

Новости по теме:

15.06.2026
Сотрудник мэрии и четыре спасателя погибли ночью в Харькове (фото)
15.06.2026
Девять пожаров бушевали из-за обстрелов: ГСЧС о последствиях
15.06.2026
Новости Харькова – главное 15 июня: погибли спасатели, атака БпЛА
15.06.2026
Пятеро спасателей погибли, пострадали гражданские: ночью россияне били БпЛА
12.06.2026
Терехов: ночь без обстрелов – это, скорее, исключение. Мэр о тяжелой неделе


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сотрудник мэрии и четыре спасателя погибли ночью в Харькове (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 09:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото последствий российских ударов по Харькову.".