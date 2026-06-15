Декілька тварин загинули після удару БпЛА РФ по зоопарку Харкова (фото, відео)
Посічені стіни, пошкоджені вольєри, загиблі тварини – що лишилося після атаки російського БпЛА по Харківському зоопарку.
«Було влучання «шахедів» по Харкову, було влучання по зоопарку. Можу сказати, що постраждали певні вольєри в зоопарку. На жаль, декілька особин загинули. Зараз будемо більш детально все знати. На щастя, великі тварини не постраждали. Люди також не постраждали», – розповів мер Харкова Ігор Терехов.
Ще одне влучання у Холодногірському районі біля приватних житлових будинків, постраждала покрівля одного житлового будинку.
Як писала раніше МГ “Об’єктив”, росіяни атакували Харківський зоопарк о 18.17.
Читайте також: Новини Харкова – головне 15 червня: удар по зоопарку, загинули рятувальники
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БПЛА, животні, Харків, харьковский зоопарк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Декілька тварин загинули після удару БпЛА РФ по зоопарку Харкова (фото, відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 20:04;