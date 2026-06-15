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Декілька тварин загинули після удару БпЛА РФ по зоопарку Харкова (фото, відео)

Події 20:04   15.06.2026
Оксана Якушко
Декілька тварин загинули після удару БпЛА РФ по зоопарку Харкова (фото, відео)

Посічені стіни, пошкоджені вольєри, загиблі тварини – що лишилося після атаки російського БпЛА по Харківському зоопарку.

«Було влучання «шахедів» по Харкову, було влучання по зоопарку. Можу сказати, що постраждали певні вольєри в зоопарку. На жаль, декілька особин загинули. Зараз будемо більш детально все знати. На щастя, великі тварини не постраждали. Люди також не постраждали», – розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Ще одне влучання у Холодногірському районі біля приватних житлових будинків, постраждала покрівля одного житлового будинку.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, росіяни атакували Харківський зоопарк о 18.17.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 20:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Посічені стіни, пошкоджені вольєри, загиблі тварини – що лишилося після атаки російського БпЛА по Харківському зоопарку.".