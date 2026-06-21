Live

Рятувальницю, яка постраждала від удару “Іскандера”, перевезли до Львова

Суспільство 17:30   21.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Рятувальницю, яка постраждала від удару “Іскандера”, перевезли до Львова
Рятувальницю Олександру Щебілову перевезли до Львова, пишуть у ДСНС України.
Дівчина зазнала тяжких поранень внаслідок удару “Іскандера” по Холодногірському району. Тоді вона разом із колегами ліквідовувала наслідки попереднього обстрілу, коли росіяни випустили по рятувальниках ракету. Внаслідок “прильоту” дівчина втратила праву руку.
Олександра Щебілова

“У центрі «Superhumans», на неї чекають безкоштовні лікування, протезування та реабілітація. Попереду складний шлях відновлення”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо,  вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку.  Спочатку армія РФ випустила БпЛА. Близько 01:30 під ударом опинилися Холодногірський та Шевченківський райони. Потім, за даними директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, ворог запустив чотири балістичні ракети “Іскандер-М”. Внаслідок “прильоту” загинули чотири рятувальники та працівник департаменту надзвичайних ситуацій мерії, які ліквідували наслідки удару в Холодногірському районі, 13 осіб отримали поранення. Важко були поранені шестеро рятувальників, медики борються за їхнє життя. Серце Миколи Деркача не витримало 19 червня. Вранці 19 червня у лікарні помер 48-річний начальник варти 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту Микола Деркач.

Читайте також: Жінка підірвалася на міні на Золочівщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова – головне 22 червня: FPV били по багатоповерхівках, КАБи по ТЕЦ
Новини Харкова – головне 22 червня: FPV били по багатоповерхівках, КАБи по ТЕЦ
22.06.2026, 13:50
Пшеницею засіяли історичні землі на Харківщині: суд повернув їх державі
Пшеницею засіяли історичні землі на Харківщині: суд повернув їх державі
22.06.2026, 12:53
Сухе дерево впало в парку в Харкові: пошкоджені лавочки (фото)
Сухе дерево впало в парку в Харкові: пошкоджені лавочки (фото)
22.06.2026, 13:08
Дефіцит вітаміну B6: симптоми, які часто залишаються непоміченими
Дефіцит вітаміну B6: симптоми, які часто залишаються непоміченими
22.06.2026, 13:22
Загроза FPV-дронів та КАБів для Харкова: що робить міська влада – Терехов
Загроза FPV-дронів та КАБів для Харкова: що робить міська влада – Терехов
22.06.2026, 11:51
Дощ, гроза та спека: прогноз погоди на 22 червня
Дощ, гроза та спека: прогноз погоди на 22 червня
21.06.2026, 21:36

Новини за темою:

21.06.2026
Рятувальницю, яка постраждала від удару “Іскандера”, перевезли до Львова
21.06.2026
Люди підірвалися на міні на Золочівщині: є загиблий (оновлено)
21.06.2026
Що палало за добу в регіоні, розповіли у ДСНС
20.06.2026
Термінал “Нової пошти” під Харковом знову атакували дрони (фото)
20.06.2026
Подвійний удар: як російська армія полює на українських рятувальників – огляд


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Рятувальницю, яка постраждала від удару “Іскандера”, перевезли до Львова», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2026 в 17:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальницю Олександру Щебілову перевезли до Львова, пишуть у ДСНС України. ".