Рятувальницю, яка постраждала від удару “Іскандера”, перевезли до Львова

Рятувальницю Олександру Щебілову перевезли до Львова, пишуть у ДСНС України. Дівчина зазнала тяжких поранень внаслідок удару “Іскандера” по Холодногірському району. Тоді вона разом із колегами ліквідовувала наслідки попереднього обстрілу, коли росіяни випустили по рятувальниках ракету. Внаслідок “прильоту” дівчина втратила праву руку.

“У центрі «Superhumans», на неї чекають безкоштовні лікування, протезування та реабілітація. Попереду складний шлях відновлення”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку. Спочатку армія РФ випустила БпЛА. Близько 01:30 під ударом опинилися Холодногірський та Шевченківський райони. Потім, за даними директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, ворог запустив чотири балістичні ракети “Іскандер-М”. Внаслідок “прильоту” загинули чотири рятувальники та працівник департаменту надзвичайних ситуацій мерії, які ліквідували наслідки удару в Холодногірському районі, 13 осіб отримали поранення. Важко були поранені шестеро рятувальників, медики борються за їхнє життя. Серце Миколи Деркача не витримало 19 червня. Вранці 19 червня у лікарні помер 48-річний начальник варти 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту Микола Деркач.