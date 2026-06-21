Рятувальницю, яка постраждала від удару “Іскандера”, перевезли до Львова
“У центрі «Superhumans», на неї чекають безкоштовні лікування, протезування та реабілітація. Попереду складний шлях відновлення”, – додали у ДСНС.
Нагадаємо, вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку. Спочатку армія РФ випустила БпЛА. Близько 01:30 під ударом опинилися Холодногірський та Шевченківський райони. Потім, за даними директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, ворог запустив чотири балістичні ракети “Іскандер-М”. Внаслідок “прильоту” загинули чотири рятувальники та працівник департаменту надзвичайних ситуацій мерії, які ліквідували наслідки удару в Холодногірському районі, 13 осіб отримали поранення. Важко були поранені шестеро рятувальників, медики борються за їхнє життя. Серце Миколи Деркача не витримало 19 червня. Вранці 19 червня у лікарні помер 48-річний начальник варти 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту Микола Деркач.