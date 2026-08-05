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Будинок горів на Чугуївщині через недопалок – у вогні загинула жінка

Події 08:31   05.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Будинок горів на Чугуївщині через недопалок – у вогні загинула жінка

Протягом минулої доби на Харківщині вирували 43 пожежі, 16 із них розпочалися внаслідок російських обстрілів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежі через обстріли почалися в Богодухівському, Берестинському, Ізюмському, Лозівському, Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області.

У Балаклії ракета впала поблизу двоповерхового будинку. Постраждали двоє людей, одну жінку співробітникам ДСНС вдалося врятувати. Будинок частково зруйнований, горіла квартира на першому поверсі. Тим часом на Чугуївщині у вогні загинула жінка 1965 року народження.

“Подія сталася сьогодні вранці у селищі Новопокровка Чугуївського району. У кімнаті житлового будинку горіли домашні речі та меблі на площі 25 квадратних метрів. Попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем під час паління”, – додали у ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 08:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині вирували 43 пожежі, 16 із них розпочалися внаслідок російських обстрілів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".