WB у РФ знову у вогні, а загальні збитки компанії вже близько трьох млрд євро

Українські БпЛА атакували у РФ один із найбільших розподільчих центрів маркетплейсу Wildberries у місті Алєксін Тульської області. Удари підтвердив волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко.

Він зазначив, що загальна площа атакованого центру – понад 194 тисячі квадратних метрів. Там зараз масштабна пожежа.

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Раніше видання Deutsche Welle написало, що близько трьох мільярдів євро вже могли втратити російські бізнесмени внаслідок українських атак. У статті ЗМІ посилається на інтерв’ю провідного аналітика дослідницької агенції Data Insight Сергія Семка. Він оцінив збитки російських продавців у 214,88-279,64 мільярда рублів, що в перерахунку приблизно становить 2,3-3,0 мільярда євро.