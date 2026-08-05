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WB у РФ знову у вогні, а загальні збитки компанії вже близько трьох млрд євро

Події 09:27   05.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
WB у РФ знову у вогні, а загальні збитки компанії вже близько трьох млрд євро Фото: Exilenova+

Українські БпЛА атакували у РФ один із найбільших розподільчих центрів маркетплейсу Wildberries у місті Алєксін Тульської області. Удари підтвердив волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко.

Він зазначив, що загальна площа атакованого центру – понад 194 тисячі квадратних метрів. Там зараз масштабна пожежа.

 

Відео: Exilenova+

Раніше видання Deutsche Welle написало, що близько трьох мільярдів євро вже могли втратити російські бізнесмени внаслідок українських атак. У статті ЗМІ посилається на інтерв’ю провідного аналітика дослідницької агенції Data Insight Сергія Семка. Він оцінив збитки російських продавців у 214,88-279,64 мільярда рублів, що в перерахунку приблизно становить 2,3-3,0 мільярда євро.

Обстріл Wildberries у РФ 5 серпня
Фото: Exilenova+

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 09:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські БПЛА атакували у РФ один із найбільших розподільчих центрів маркетплейсу Wildberries у місті Алєксін Тульської області.".