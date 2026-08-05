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“Бандеролі” атакували Харків уранці: приліт по підприємству, є постраждалі

Події 11:03   05.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Бандеролі” атакували Харків уранці: приліт по підприємству, є постраждалі

Вранці 5 серпня росіяни випустили ракети-дрони “бандероль” по Харкову. Під атакою опинилися два райони – Новобаварський та Холодногірський. У першому – прилетіло по цивільному підприємству, а в Холодногірському – по приватному будинку.

Доповнено об 11:03. Постраждалих уже дев’ятеро, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Терехов доповнює: пошкоджені 15 будинків у Холодногірському районі.

Доповнено о 10:37. Терехов уточнив, що в Новобаварському районі удар прийшовся по цивільному підприємству – вже відомо про сімох постраждалих.

Доповнено о 10:13. Є інформація про двох поранених у Новобаварському районі, пише Терехов.

Мер Ігор Терехов поінформував про два влучання – у Новобаварському та Холодногірському районах.

“У Холодногірському районі у районі приватної житлової забудови”, – уточнив мер.

Нагадаємо, вночі 5 серпня росіяни масово обстріляли Київ та область. Ворог атакував балістикою та безпілотниками – внаслідок ударів загинули 15 людей, десятки постраждалих, серед поранених є важкі. Досі рятувальники ліквідують наслідки у Броварському, Бучанському та Фастівському районах – вирують пожежі на складах та підприємствах.

Начальник Київської ОДА Тимур Ткаченко назвав цю атаку одну з найтрагічніших за весь період війни – внаслідок ударів загинули щонайменше 14 людей, ще 34 – отримали поранення. Тим часом за інформацією мера Віталія Кличка, у столиці загинула одна людина, 24 – постраждали. Також росіяни вдарили по місткості з аміаком – внаслідок витоку речовини по всьому Києву спостерігається високий рівень забруднення повітря. Здебільшого індекси якості повітря (AQI) досягли помаранчевого та червоного рівня небезпеки. За норми до 50 в Оболонському та Святошинському районі ці показники піднялися до 140 та 174.

Вранці 5 серпня в АТ «Укрзалізниця» повідомили, що на Київщині на платформі біля обстріляних логістичних центрів загинули люди, також є перебої у русі поїздів у регіоні. Росіяни випустили по Україні 28 ракет і 115 БпЛА, проінформували у Повітряних силах ЗСУ. Відомо про збиття 90 ворожих БпЛА, зафіксовано прильоти ракет, а також 17 БпЛА на 26 локаціях. Інформації про знищення ракет немає. Основним напрямком удару цієї ночі став Київ, зазначили у ПС ЗСУ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 11:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 5 серпня росіяни випустили ракети-дрони “бандероль” по Харкову. ".