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За добу на Харківщині – семеро постраждалих через обстріли

Події 09:11   05.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу на Харківщині – семеро постраждалих через обстріли

Протягом минулої доби росіяни атакували 21 населений пункт Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок атак постраждали семеро людей.

“У м. Балаклія зазнали поранень жінки 87, 79 і 72 років; у м. Богодухів поранено жінок 61 і 44 років, отримали гостру реакцію на стрес жінки 65 і 65 років; у с.Огурцівка Шевченківської громади загинула 75-річна жінка”, – написав Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • шість ракет;
  • десять КАБів;
  • п’ять БпЛА типу “герань-2”;
  • сім БпЛА типу «молния»;
  • чотири fpv-дрони;
  • 35 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 09:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби росіяни атакували 21 населений пункт Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок атак постраждали семеро людей.".