Новини Харкова — головне 5 серпня: масований удар по Києву та області

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:58

Будинок горів на Чугуївщині через недопалок – у вогні загинула жінка

Протягом минулої доби на Харківщині вирували 43 пожежі, 16 із них розпочалися внаслідок російських обстрілів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області. Пожежі через обстріли почалися в Богодухівському, Берестинському, Ізюмському, Лозівському, Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області.

У Балаклії ракета впала поблизу двоповерхового будинку. Постраждали двоє людей, одну жінку співробітникам ДСНС вдалося врятувати. Будинок частково зруйнований, горіла квартира на першому поверсі. Тим часом на Чугуївщині у вогні загинула жінка 1965 року народження.

“Подія сталася сьогодні вранці у селищі Новопокровка Чугуївського району. У кімнаті житлового будинку горіли домашні речі та меблі на площі 25 квадратних метрів. Попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем під час паління”, – додали у ДСНС.

08:05

У Києві та області 15 загиблих, стався витік аміаку – забруднене повітря

Вночі 5 серпня росіяни масово обстріляли Київ та область. Ворог атакував балістикою та безпілотниками – внаслідок ударів загинули 15 людей, десятки постраждалих, серед поранених є важкі. Досі рятувальники ліквідують наслідки у Броварському, Бучанському та Фастівському районах – вирують пожежі на складах та підприємствах. Начальник Київської ОДА Тимур Ткаченко назвав цю атаку одну з найтрагічніших за весь період війни – внаслідок ударів загинули щонайменше 14 людей, ще 34 – отримали поранення.

Тим часом, за інформацією мера Віталія Кличка, у столиці загинула одна людина, 24 – постраждали.

“У Голосіївському районі сталося руйнування в приватному житловому будинку. Під завалами можуть бути люди. Також у Голосіївському районі, внаслідок влучання в нежитлову забудову, стався витік аміаку, – уточнив Кличко.

Внаслідок витоку аміаку по всьому Києву спостерігається високий рівень забруднення повітря. Здебільшого індекси якості повітря (AQI) досягли помаранчевого та червоного рівня небезпеки. За норми до 50 в Оболонському та Святошинському районі ці показники піднялися до 140 та 174. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки ударів, додали у ДСНС.