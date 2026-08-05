Майже три десятки ракет випустила вночі РФ, жодну з них ПС ЗСУ не збили

Вночі 5 серпня росіяни випустили по Україні 28 ракет і 115 БпЛА, проінформували у Повітряних силах ЗСУ.

“Противник атакував чотирма протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської та Ростовської області, 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської та Курської областей, 115 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них — реактивні), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”, – написали українські захисники.

Станом на 08:30 відомо про збиття 98 ворожих БпЛА, зафіксовано прильоти ракет, а також 17 БпЛА на 26 локаціях. Інформації про знищення ракет немає. Основним напрямком удару цієї ночі став Київ, зазначили у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, вночі 5 серпня росіяни масово обстріляли Київ та область. Ворог атакував балістикою та безпілотниками – внаслідок ударів загинули 15 людей, десятки постраждалих, серед поранених є важкі. Досі рятувальники ліквідують наслідки у Броварському, Бучанському та Фастівському районах – вирують пожежі на складах та підприємствах.

Начальник Київської ОДА Тимур Ткаченко назвав цю атаку одну з найтрагічніших за весь період війни – внаслідок ударів загинули щонайменше 14 людей, ще 34 – отримали поранення. Тим часом за інформацією мера Віталія Кличка, у столиці загинула одна людина, 24 – постраждали. Також росіяни вдарили по місткості з аміаком – внаслідок витоку речовини по всьому Києву спостерігається високий рівень забруднення повітря. Здебільшого індекси якості повітря (AQI) досягли помаранчевого та червоного рівня небезпеки. За норми до 50 в Оболонському та Святошинському районі ці показники піднялися до 140 та 174.

Вранці 5 серпня в АТ «Укрзалізниця» повідомили, що на Київщині на платформі біля обстріляних логістичних центрів загинули люди, також є перебої у русі поїздів у регіоні.