На Київщині люди загинули просто на залізничній платформі

Внаслідок ворожого обстрілу Києва та області вночі 5 серпня є перебої у русі поїздів у регіоні, повідомили у АТ “Укрзалізниця”. Крім того, на платформі біля обстріляних логістичних центрів загинули люди.

“Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і робота станцій призупинялись, персонал станцій та пасажири поїздів евакуйовувались. Продовжуємо працювати в особливому режимі в періоди масованих атак і перепрошуємо за можливі збої в графіку”, – додали в УЗ.

Нагадаємо, вночі 5 серпня росіяни масово обстріляли Київ та область. Ворог атакував балістикою та безпілотниками – внаслідок ударів загинули 15 людей, десятки постраждалих, серед поранених є важкі. Досі рятувальники ліквідують наслідки у Броварському, Бучанському та Фастівському районах – вирують пожежі на складах та підприємствах.

Начальник Київської ОДА Тимур Ткаченко назвав цю атаку одну з найтрагічніших за весь період війни – внаслідок ударів загинули щонайменше 14 людей, ще 34 – отримали поранення. Тим часом, за інформацією мера Віталія Кличка, у столиці загинула одна людина, 24 – постраждали. Також росіяни вдарили по ємності з аміаком – внаслідок витоку речовини по всьому Києву спостерігається високий рівень забруднення повітря. Здебільшого індекси якості повітря (AQI) досягли помаранчевого та червоного рівня небезпеки. За норми до 50 в Оболонському та Святошинському районі ці показники піднялися до 140 та 174.