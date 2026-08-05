На Киевщине люди погибли прямо на железнодорожной платформе

В результате вражеского обстрела Киева и области ночью 5 августа есть перебои в движении поездов в регионе, сообщили в АО «Укрзалізниця». Помимо этого, на платформе около обстрелянных логистических центров погибли люди.

«Во время массированной комбинированной атаки движение поездов и работа станций приостанавливались, персонал станций и пассажиры эвакуировались. Продолжаем работать в особом режиме в периоды массированных атак и извиняемся за возможные сбои в графике», – добавили в УЗ.

Напомним, ночью 5 августа россияне массированно обстреляли Киев и область. Враг атаковал баллистикой и беспилотниками – в результате ударов погибли 15 человек, десятки пострадавших, среди раненых есть тяжёлые. До сих пор спасатели ликвидируют последствия в Броварском, Бучанском и Фастовском районах – бушуют пожары на складах и предприятиях.

Начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко назвал эту атаку одну из самых трагичных за весь период войны – в результате ударов погибли, как минимум 14 человек, еще 34 – получили ранения. Тем временем, по информации мэра Виталий Кличко, в столице погиб один человек, 24 – пострадали. Также россияне ударили по емкости с аммиаком – в результате утечки вщества по всему Киеву наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. В большей части города индексы качества воздуха (AQI) достигли оранжевого и красного уровня опасности. При норме до 50 в Оболонском и Святошинском районе эти показатели поднялись до 140 и 174.