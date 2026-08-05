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WB в РФ опять в огне, а общие убытки компании уже около трех млрд евро

Мир 09:27   05.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
WB в РФ опять в огне, а общие убытки компании уже около трех млрд евро Фото: Exilenova+

Украинские БпЛА атаковали в РФ один из наибольших распределительных центров маркетплейса Wildberries в городе Алексин Тульской области. Удары подтвердил волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко.

Он отметил, что общая площадь атакованного центра – больше 194 тысяч квадратных метров. Там сейчас масштабный пожар.

 

Видео: Exilenova+

Ранее издание Deutsche Welle написало, что около трех миллиардов евро уже могли потерять российские бизнесмены в результате украинских атак. В статье СМИ ссылается на интервью ведущего аналитика исследовательского агентства Data Insight Сергея Семко. Он оценил убытки российских продавцов в 214,88–279,64 миллиарда рублей, что в пересчете примерно составляет 2,3-3,0 миллиарда евро.

Обстрел Wildberries в РФ 5 августа
Фото: Exilenova+

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 09:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские БпЛА атаковали в РФ один из наибольших распределительных центров маркетплейса Wildberries в городе Алексин Тульской области.".