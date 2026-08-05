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«Бандероли» атаковали Харьков утром: прилет по предприятию, есть пострадавшие

Происшествия 11:03   05.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Бандероли» атаковали Харьков утром: прилет по предприятию, есть пострадавшие

Утром 5 августа россияне выпустили ракеты-дроны «Бандероль» по Харькову. Под атакой оказались два района – Новобаварский и Холодногорский. В первом – прилетело по гражданскому предприятию, а в Холодногорском – по частному дому.

Дополнено в 11:03. Пострадавших уже девять, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. Терехов дополняет: повреждены 15 домов в Холодногорском районе.

Дополнено в 10:37. Терехов уточнил, что в Новобаварском районе удар пришелся по гражданскому предприятию – уже известно о семерых пострадавших.

Дополнено в 10:13. Есть информация о двух раненых в Новобаварском районе, пишет Терехов.

Мэр Игорь Терехов проинформировал о двух попаданиях – в Новобаварском и Холодногорском районах.

«В Холодногорском районе в районе частной жилой застройки», – уточнил мэр.

Напомним, ночью 5 августа россияне также массированно обстреляли Киев и область. Враг атаковал баллистикой и беспилотниками – в результате ударов погибли 15 человек, десятки пострадавших, среди раненых есть тяжёлые. До сих пор спасатели ликвидируют последствия в Броварском, Бучанском и Фастовском районах – бушуют пожары на складах и предприятиях.

Начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко назвал эту атаку одну из самых трагичных за весь период войны – в результате ударов погибли, как минимум 14 человек, еще 34 – получили ранения. Тем временем, по информации мэра Виталий Кличко, в столице погиб один человек, 24 – пострадали. Также россияне ударили по емкости с аммиаком – в результате утечки вещества по всему Киеву наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. В большей части города индексы качества воздуха (AQI) достигли оранжевого и красного уровня опасности. При норме до 50 в Оболонском и Святошинском районе эти показатели поднялись до 140 и 174.

Утром 5 августа в АО «Укрзалізниця» сообщили, что на Киевщине на платформе около обстрелянных логистических центров  погибли люди также есть перебои в движении поездов в регионе. Россияне выпустили по Украине 28 ракет и 115 БпЛА, проинформировали в Воздушных силах ВСУ. Известно о сбитии 90 вражеских БпЛА, зафиксировано прилеты ракет, а также 17 БпЛА на 26 локациях. Информации об уничтожении ракет нет.  Основным направлением удара этой ночью стал Киев, отметили в ВС ВСУ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 11:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 5 августа россияне выпустили ракеты-дроны «Бандероль» по Харькову. ".