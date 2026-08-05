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Дом горел на Чугуевщине из-за окурка – в огне погибла женщина

Происшествия 08:31   05.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Дом горел на Чугуевщине из-за окурка – в огне погибла женщина

В течение минувших суток на Харьковщине бушевали 43 пожара, 16 из них начались в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары из-за обстрелов начались в Богодуховском, Берестинском, Изюмском, Лозовском, Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области.

В Балаклее ракета упала вблизи двухэтажного дома. Пострадали двое людей, одну женщину сотрудникам ГСЧС удалось спасти. Дом частично разрушен, горела квартира на первом этаже. Тем временем на Чугуевщине в огне погибла женщина 1965 года рождения.

«Событие произошло сегодня утром в поселке Новопокровка Чугуевского района. В комнате жилого дома горели домашние принадлежности и мебель на площади 25 квадратных метров. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем во время курения», – добавили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 08:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине бушевали 43 пожара, 16 из них начались в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".