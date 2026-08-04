Балаклею атаковала РФ: горели квартира и трава, есть пострадавшие (фото)

Сегодня, 4 августа, враг ударил по городу Балаклея. В результате попадания произошло несколько пожаров.

«Враг в очередной раз цинично атаковал нашу громаду, нанеся два удара по разным микрорайонам города Балаклея. В результате одного из вражеских ударов повреждены заведение культуры, библиотека, три магазина и более 10 частных жилых домов. В результате этой атаки пострадала одна женщина. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние – средней тяжести», — сообщал начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области добавили, что «прилет» зафиксировали на открытой территории. Горела трава.

Кроме того, в результате попадания ракеты рядом с двухэтажным жилым домом произошли разрушения и пожар в квартире на первом этаже, отметили чрезвычайники. Из поврежденной квартиры спасатели спасли женщину.

«В результате атаки пострадали две женщины, которые госпитализированы в медицинское учреждение. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь», – уточнил Карабанов.

Все пожары уже потушили.