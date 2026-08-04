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Балаклею атаковала РФ: горели квартира и трава, есть пострадавшие (фото)

Происшествия 13:10   04.08.2026
Виктория Яковенко
Балаклею атаковала РФ: горели квартира и трава, есть пострадавшие (фото)

Сегодня, 4 августа, враг ударил по городу Балаклея. В результате попадания произошло несколько пожаров.

«Враг в очередной раз цинично атаковал нашу громаду, нанеся два удара по разным микрорайонам города Балаклея. В результате одного из вражеских ударов повреждены заведение культуры, библиотека, три магазина и более 10 частных жилых домов. В результате этой атаки пострадала одна женщина. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние – средней тяжести», — сообщал начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области добавили, что «прилет» зафиксировали на открытой территории. Горела трава.

Кроме того, в результате попадания ракеты рядом с двухэтажным жилым домом произошли разрушения и пожар в квартире на первом этаже, отметили чрезвычайники. Из поврежденной квартиры спасатели спасли женщину.

«В результате атаки пострадали две женщины, которые госпитализированы в медицинское учреждение. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь», – уточнил Карабанов.

Все пожары уже потушили.

удар по Балаклее

удар по Балаклее

удар по Балаклее

удар по Балаклее

удар по Балаклее

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 13:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 4 августа, враг ударил по городу Балаклея. В результате попадания произошло несколько пожаров.".