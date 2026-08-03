Пять домов на месте руин: каким будет новый микрорайон на Северной Салтовке 📹

Участок на улице Метростроителей в Харькове, где ранее демонтировали разрушенные в результате обстрелов многоэтажки, выбрали экспериментальной площадкой для восстановления. Там запланировали микрорайон из пяти семиэтажек на 273 квартиры.

Проект разрабатывают ученые Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. М. Бекетова на основе идей бюро британского архитектора Нормана Фостера. А финансируют эту работу за счет гранта Европейской экономической комиссии ООН (UNECE). Об особенностях проекта, безопасности жителей и будущeм облике Северной Салтовки МГ «Объектив» рассказал ректор вуза Игорь Билецкий.

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Микрорайон для семей и бизнеса

Проект предусматривает строительство пяти семиэтажных зданий с детским садом и полностью обустроенной инфраструктурой. «Там есть магазины, там есть встроенные коммерческие и обслуживающие помещения, и в целом это будет 273 квартиры», — рассказал Билецкий.

По его словам, проект стал возможен благодаря сотрудничеству с Харьковским горсоветом, который выступал заказчиком в конкурсе UNECE. Университет выиграл его благодаря привлечению более 70 специалистов-лицензиатов, и сейчас их работа финансируется в рамках гранта.

Сотрудничество с бюро Нормана Фостера

В 2024 году состоялся международный конкурс проектов восстановления Северной Салтовки, где жюри под председательством британского архитектора Нормана Фостера выбрало трех победителей. Мэр Игорь Терехов комментировал МГ «Объектив», что тот конкурс и новая работа ученых университета полностью перекликаются.

«У нас уже есть сотрудничество с университетом городского хозяйства имени Бекетова. Мы разрабатываем совместный проект по Северной Салтовке. И софинансирование его есть. Мы привлекли гранты правительства Германии, но и собственные средства также тратим», — отмечал городской голова.

Идея ученых базируется непосредственно на наработках бюро Нормана Фостера. «Я так понимаю, что его бюро выбрало лучшие идеи из этого конкурса, консолидировало, и мы на них, на этих идеях, базируем свой проект. Это было как раз и требованием нашего гранта», — пояснил Билецкий.

Остекление и безопасность

В проекте предусмотрено немало остекления. По словам ректора, это соответствует мировым нормам: «Мы же проектируем это для жизни. Так как мы каждую неделю отчитываемся и смотрим, куда мы движемся с этим проектом с UNECE, то эти нормы мирового уровня. Там не будет всё из стекла, но достаточно большие стеклянные лоджии, где можно хоть зимний сад, хоть что угодно сделать».

Безопасность жителей планируют обеспечить подземными пространствами.

«Там будут паркинги и еще много технологических зон, которые будут обустроены как двойное назначение. Максимально компактно, максимально удобно и максимально технологично», — говорит Билецкий.

Энергообеспечение и архитектурные нормы

На втором этапе проектирования конструкторы будут определять энергообеспечение микрорайона с учетом имеющихся возможностей на Северной Салтовке.

«Хотелось бы, чтобы и электроснабжение было автономным, хотелось бы, чтобы это была идея „энергетического острова“, которая внедряется в Харькове. Это и индивидуальное отопление, и индивидуальное электроснабжение, это и газ», — отметил ректор.

Выбор высоты в семь этажей обусловлен требованиями «голубых линий» — норм, чтобы жители видели небо.

На вопрос, как новый микрорайон впишется в окружение более высоких панельных домов, часть которых была восстановлена и покрашена в яркие цвета, Билецкий ответил: «Всё будет органично. Все дома на Северной Салтовке рано или поздно будут реконструированы. Рано или поздно все они будут с энергосберегающим фасадом, они будут другого вида, они будут по-другому покрашены. Вся Северная Салтовка будет реконструирована до европейского уровня. Это в долгосрочной перспективе, но мы и работаем как раз на долгосрочную перспективу».

Комментируя дискуссию о целесообразности строительства на Северной Салтовке, а не в более отдаленных от границы районах, ректор подчеркнул, что это самая пострадавшая территория Харькова, поэтому начинать стоит именно с нее. Все замечания горожане смогут высказать в ходе общественных слушаний, после чего их учтет горсовет.

Жилье и реализация проекта

Квартиры в новом микрорайоне смогут приобрести все желающие, в том числе по сертификату «єВідновлення». Кроме того, 10% жилья предусмотрено под социальное жилье. «Это то, которое город бесплатно кому-то сможет предоставить — медикам, учителям, многодетным. Это определит мэрия самостоятельно», — добавил ректор.

Полный комплект проектно-сметной документации ученые должны выдать до конца года.

«А дальше, я так понимаю, когда будет донор, когда будут деньги и когда будет ситуация с безопасностью. Хотя строить можно прямо сейчас, — подытожил Билецкий. — Харьков движется туда, куда ему нужно двигаться, к современному европейскому городу. И только так мы можем вернуть наших граждан. Когда они увидят, что вернуться на Северную Салтовку — это круто. Вот человек живет где-то в Европе, имеет 20 квадратных метров жилья, а возвращается, а там совсем другие условия, и они гораздо лучше. Там рядом с этим микрорайоном — Манжосов яр, он тоже будет реконструирован рано или поздно до такого же уровня, как Саржин яр. Это будет город, где будет круто жить».

По предварительным подсчетам, стоимость строительства составит 35 миллионов евро. В поисках инвесторов Терехов в этом году презентовал проект в Гданьске и Баку.