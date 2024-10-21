Live
  • Пн 21.10.2024
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.73

Британцы победили в конкурсе по восстановлению Северной Салтовки в Харькове

Общество 17:40   21.10.2024
Оксана Якушко
Британцы победили в конкурсе по восстановлению Северной Салтовки в Харькове Фото: Игорь Терехов

Авторы 259 проектов из 53-х стран боролись в международном конкурсе «Kharkiv Housing Challenge» по восстановлению Северной Салтовки, сообщил Харьковский горсовет.

Жюри конкурса возглавлял британский архитектор Норман Фостер, отобрали три лучших проекта.

Победил проект «Исцеление Харькова: от руин к возрождению» (Великобритания), который фокусируется на укреплении зданий с помощью переработанных материалов местного производства, повышенной безопасности, доступности и теплоизоляции, а также на расширении жилого пространства за счет зимних садов и террас.

Второе место занял проект «Цветение навстречу солнцу» (Китай), который предусматривает расширение жилья новыми фасадами, добавление балконов для озеленения и пр.

Третье место занял проект «Modus Vita» (Турция), который предлагает модульную систему подземных укрытий с использованием высокопрочных бетонных панелей, в том числе для проведения общественных мероприятий.

Также отдельно отметили еще шесть проектов, идеи которых могут быть полезными для дальнейшего восстановления Харькова.

«Перед нами стоит задача объединить лучшие решения в целостный комплекс. У кого-то были представлены уникальные решения по восстановлению фасадов, у других – по строительству укрытий. Кто-то предложил инновационный подход по повышению энергоэффективности, а кто-то акцентировал внимание на методах реконструкции разрушенных зданий или интеграции элементов для устойчивого развития», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Мэр сообщил, что уже в следующем году город начнет превращать эти проекты в реальные дизайн-решения, которые затем будут воплощены в строительстве. По его словам, процедуры по дальнейшему финансированию уже проводятся.

Конкурс является частью совместной работы городской власти и Фонда Нормана Фостера по разработке концепции Генерального плана Харькова в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией ООН при финансовой поддержке правительства Германии. Победители конкурса получат денежные вознаграждения: 6 тыс. евро — за первое место, 3 тыс. евро — за второе, 1 тыс. евро — за третье.

Читайте также: Восстановление Северной Салтовки: какие идеи победили в конкурсе (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Дикая история о подростках: на Харьковщине изнасиловали и подожгли школьницу
Дикая история о подростках: на Харьковщине изнасиловали и подожгли школьницу
21.10.2024, 15:23
У мэра Харькова Терехова – новый заместитель – мэрия
У мэра Харькова Терехова – новый заместитель – мэрия
21.10.2024, 14:42
Взрывы слышали в Харькове, россияне атаковали область КАБами
Взрывы слышали в Харькове, россияне атаковали область КАБами
21.10.2024, 17:56
Более 246 млн грн на бесплатный проезд: в Харькове внесли изменения в бюджет
Более 246 млн грн на бесплатный проезд: в Харькове внесли изменения в бюджет
21.10.2024, 13:17
Deep State: РФ опять продвинулась на Харьковщине. Какие территории захватили
Deep State: РФ опять продвинулась на Харьковщине. Какие территории захватили
21.10.2024, 07:39
Виновата ли война в изменениях погоды на Харьковщине: мнение климатолога
Виновата ли война в изменениях погоды на Харьковщине: мнение климатолога
21.10.2024, 18:23

Новости по теме:

16:34
Восстановление Северной Салтовки: какие идеи победили в конкурсе (фото)
09:58
Терехов объяснил, зачем нужно отстраивать дома, несмотря на обстрелы
19:00
На каком этапе восстановление дома на Куликовском спуске, рассказали в мэрии
13:21
Харьков — нарушенный муравейник: Жадан про аналогию с 1919-м, шанс и любовь
12:14
Еще три дома будут восстанавливать в Харькове, по двум работы подорожали — ХАЦ

Вы читали новость: «Британцы победили в конкурсе по восстановлению Северной Салтовки в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 17:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы 259 проектов из 53-х стран боролись в международном конкурсе «Kharkiv Housing Challenge» по восстановлению Северной Салтовки, сообщил Харьковский горсовет.".