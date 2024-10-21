Британцы победили в конкурсе по восстановлению Северной Салтовки в Харькове
Авторы 259 проектов из 53-х стран боролись в международном конкурсе «Kharkiv Housing Challenge» по восстановлению Северной Салтовки, сообщил Харьковский горсовет.
Жюри конкурса возглавлял британский архитектор Норман Фостер, отобрали три лучших проекта.
Победил проект «Исцеление Харькова: от руин к возрождению» (Великобритания), который фокусируется на укреплении зданий с помощью переработанных материалов местного производства, повышенной безопасности, доступности и теплоизоляции, а также на расширении жилого пространства за счет зимних садов и террас.
Второе место занял проект «Цветение навстречу солнцу» (Китай), который предусматривает расширение жилья новыми фасадами, добавление балконов для озеленения и пр.
Третье место занял проект «Modus Vita» (Турция), который предлагает модульную систему подземных укрытий с использованием высокопрочных бетонных панелей, в том числе для проведения общественных мероприятий.
Также отдельно отметили еще шесть проектов, идеи которых могут быть полезными для дальнейшего восстановления Харькова.
«Перед нами стоит задача объединить лучшие решения в целостный комплекс. У кого-то были представлены уникальные решения по восстановлению фасадов, у других – по строительству укрытий. Кто-то предложил инновационный подход по повышению энергоэффективности, а кто-то акцентировал внимание на методах реконструкции разрушенных зданий или интеграции элементов для устойчивого развития», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.
Мэр сообщил, что уже в следующем году город начнет превращать эти проекты в реальные дизайн-решения, которые затем будут воплощены в строительстве. По его словам, процедуры по дальнейшему финансированию уже проводятся.
Конкурс является частью совместной работы городской власти и Фонда Нормана Фостера по разработке концепции Генерального плана Харькова в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией ООН при финансовой поддержке правительства Германии. Победители конкурса получат денежные вознаграждения: 6 тыс. евро — за первое место, 3 тыс. евро — за второе, 1 тыс. евро — за третье.
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 17:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы 259 проектов из 53-х стран боролись в международном конкурсе «Kharkiv Housing Challenge» по восстановлению Северной Салтовки, сообщил Харьковский горсовет.".