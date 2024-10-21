Восстановление Северной Салтовки: какие идеи победили в конкурсе (фото)
Фото: Игорь Терехов
В Харькове определили победителей архитектурного конкурса по восстановлению Северной Салтовки. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его данным, в конкурсе приняли участие 258 участников со всего мира, трое из которых, по оценкам жюри, и стали победителями.
«У меня была возможность ознакомиться с большинством работ, и, поверьте, каждая из них имела свою особенность. У кого-то были уникальные решения по фасадам, у других – чрезвычайно эффективные укрытия, а кто-то предложил инновационные подходы к энергоэффективности. Все эти элементы важны и в дальнейшем мы планируем комбинировать их», — написал мэр.
Терехов заявил, что превращать эти проекты в реальные дизайн-решения начнут уже в следующем году.
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 16:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове определили победителей архитектурного конкурса по восстановлению Северной Салтовки. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.".