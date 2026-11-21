22 ноября, с 9:00 до 18:00, некоторые трамваи и троллейбусы в Харькове будут ходить по измененным маршрутам, сообщает горсовет.

Это связано с работами АО «Харьковоблэнерго», сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время трамваи будут курсировать так:

№3: разворотный круг «Залютино» — ул. Полтавский Шлях — бул. Гончаровский — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново»; №5: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — площадь Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей;

№6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — бул. Гончаровский — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — площадь Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотный круг «602 микрорайон»;

№30: не курсирует.

На период изменений в работе трамвайных маршрутов будет курсировать временный автобус №6: универмаг «Харьков» — пр. Героев Харькова — площадь Конституции — площадь Павловская — площадь Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — ул. Благовещенская — ул. Дмитриевская — ул. Коцарская — ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная); в обратном направлении: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) — ул. Полтавский Шлях — площадь Сергиевская — площадь Павловская — площадь Конституции — пр. Героев Харькова — универмаг «Харьков».

Движение троллейбусов будет происходить так:

№3 (часть 1): разворотный круг «Ул. Университетская» — ул. Кузнечная — пер. Лопатинский — пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Аэрокосмический — ул. Одесская;

№3 (часть 2): разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — пр. Александровский — пр. Индустриальный — пр. Героев Харькова (в обратном направлении: ул. Двенадцатого Апреля) — разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля»;

№11: от разворотного круга «Пр. Дзюбы» до площади Благовещенской.