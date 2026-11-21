22 листопада, з 9:00 до 18:00, деякі трамваї та тролейбуси у Харкові ходитимуть зміненими маршрутами, повідомляє міськрада.

Це пов’язано з роботами АТ «Харківобленерго», повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;

№5: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон»;

№30: не курсує.

На період змін у роботі трамвайних маршрутів курсуватиме тимчасовий автобус №6: універмаг «Харків» – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – вул. Благовіщенська – вул. Дмитрівська – вул. Коцарська – вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний);

у зворотному напрямку: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – універмаг «Харків».

Рух тролейбусів здійснюватиметься так:

№3 (частина 1): розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська;

№3 (частина 2): розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова (у зворотному напрямку: вул. Дванадцятого Квітня) – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня»;

№11: від розворотного кола «Пр. Дзюби» до майдану Благовіщенського.