Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: росіяни атакували Печенізьку греблю, пошкодивши її; пожежа у Солоницівці після удару БпЛА.



10:25

Харків і 17 населених пунктів області перебували під ударами росіян протягом минулої доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов

Внаслідок обстрілів постраждали 15 людей, серед них – двоє дітей.

У Харкові зазнали поранень чоловіки 41 і 62 років; у сел. Солоницівка зазнали поранень 5 людей, зокрема хлопчики 12 і 14 років, ще 6 людей отримали гостру реакцію на стрес;

у с. Нестеренки Люботинської громади поранено 39-річного чоловіка;

у с. Бесарабівка Кегичівської громади отримала гостру реакцію на стрес 63-річна жінка.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою поранений 39-річний чоловік в селі Караван Малоданилівської громади.

Також медична допомога була потрібна 17-річній дівчинці, жінкам 40 і 41 років та 61-річному чоловіку, які отримали поранення 19 листопада в Ізюмі.

09:20

Рух Печенізькою дамбою тимчасово перекритий, повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

«21 листопада 2026 року близько 1-ої години ночі, внаслідок ракетного удару з боку РФ, було пошкоджено ділянку автомобільної дороги державного значення Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук у районі км 24+335 (Печенізька дамба). Наразі проїзд Печенізькою дамбою неможливий», – розповіли у Службі.

Для водіїв організували об’їзд за маршрутом:

Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Базаліївка – Приморське.

08:30

Росіяни атакували ударним БпЛА п’ятиповерховий житловий будинок у селищі Солоницівка, постраждали 11 людей, серед них – двоє дітей

Про це повідомила ДСНС у Харківській області.

Внаслідок удару у житловому будинку спалахнула пожежа на площі 250 кв. м. Горіли квартири на 4-му та 5-му поверхах, а також частина технічного поверху.

Також пошкоджені сусідні багатоповерхові та приватні житлові будинки, дачні споруди й легкові автомобілі.