Рух трамваїв на Салтівському шосе та у провулку Салтівському, від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників, буде припинено з 9:00 до 15:00 21 листопада.

Причина – ремонт контактної мережі, пояснили у пресслужбі Харківської міськради.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6: від вокзалу «Харків-Пасажирський» до парку Машинобудівників;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

У цей час на Салтівському шосе курсуватиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602-й мікрорайон).

Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, з 9:00 до 17:00 будуть знеструмлені споживачі частини Індустріального району Харкова. Причина – проведення ремонтних робіт, пояснили в АТ «Харківобленерго». За якими адресами не буде світла – читайте тут.