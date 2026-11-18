У Харківській міськраді констатують: у місті зросли ціни на товари бакалійної групи.

Як повідомили в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, з початку осені подорожчали гречка (+10%), рис і манка (+14%), макаронні вироби (+13%). Також підвищилася вартість солі (+5%), соняшникової олії та борошна пшеничного (+4%). Водночас не змінилися ціни на цукор, а пшоно подешевшало на 8%.

За даними мерії, гречана крупа в середньому коштує 98,05 грн/кг, рисова довгозерниста – 74,90 грн/кг, рисова круглозерниста – 76,90 грн/кг, пшоно – 63,45 грн/кг, манна крупа – 39,90 грн/0,8 кг. Вартість цукру складає 33,50 грн/кг, солі – 21,35 грн/кг, пшеничного борошна – 31,85 грн/кг, соняшникової олії – 102,75 грн/850 мл, макаронних виробів – 43,40 грн/кг.

«Також порівняно з вереснем цього року на близько 13% знизилася ціна на курячі яйця. Зараз вони коштують від 60 до 90 грн/10 шт», – додали у мерії.

Нагадаємо, збитковість фермерських господарств та скорочення поголів’я худоби призвели до дефіциту сирого молока на українському ринку. Аби перехопити обмежені обсяги сировини, переробники змушені підіймати закупівельні ціни, що зрештою штовхає вгору вартість готової продукції, розповіла в коментарі МГ «Об’єктив» співзасновниця фермерського господарства «Пані Юпітер» у селі Хотімля Старосалтівської громади Наталія Коваль.