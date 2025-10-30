Яйця, гречка та олія подорожчали – актуальні ціни в Харкові

Ціни на товари бакалійної групи та яйця проаналізували в Харкові.

«Від початку серпня на близько 15% подорожчали гречка та пшоно. Також збільшилася вартість пшеничного борошна – на 10%, манної крупи та соняшникової олії – на 5%. Водночас подешевшали макарони (-19%), цукор (-12%) та рис круглий (-5%). Ціна на сіль залишається на тому ж рівні», – зазначили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.

Станом на кінець жовтня ціни:

на гречану крупу в середньому становлять 38,9 грн/кг,

на рис довгозернистий – 54,1 грн/кг,

на рис круглозернистий – 55,5 грн/кг,

на пшоно – 25,7 грн/кг,

на манну крупу – 27,6 грн/0,8 кг.

1 кг цукру коштує в середньому 29,1 грн,

1 кг кам’яної солі – 16,4 грн,

1 кг пшеничного борошна – 26,4 грн,

1 кг макаронних виробів (ріжки) – 30,1 грн,

850 мл соняшникової олії – 81,8 грн.

Крім того, додають у мерії, ціна на курячі яйця зросла на 10%. Зараз вони коштують в середньому від 65 до 90 грн/10 шт.

Нагадаємо, з якими безпрецедентними викликами зіткнулися українські виробники, як це вплинуло на ціни на м’ясо, яйця, молочні продукти, овочі, олію, і на чому харків’яни зможуть заощадити восени та взимку, дізнавалася МГ «Об’єктив». Детальніше.