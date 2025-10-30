Яйця, гречка та олія подорожчали – актуальні ціни в Харкові
Ціни на товари бакалійної групи та яйця проаналізували в Харкові.
«Від початку серпня на близько 15% подорожчали гречка та пшоно. Також збільшилася вартість пшеничного борошна – на 10%, манної крупи та соняшникової олії – на 5%. Водночас подешевшали макарони (-19%), цукор (-12%) та рис круглий (-5%). Ціна на сіль залишається на тому ж рівні», – зазначили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.
Станом на кінець жовтня ціни:
- на гречану крупу в середньому становлять 38,9 грн/кг,
- на рис довгозернистий – 54,1 грн/кг,
- на рис круглозернистий – 55,5 грн/кг,
- на пшоно – 25,7 грн/кг,
- на манну крупу – 27,6 грн/0,8 кг.
- 1 кг цукру коштує в середньому 29,1 грн,
- 1 кг кам’яної солі – 16,4 грн,
- 1 кг пшеничного борошна – 26,4 грн,
- 1 кг макаронних виробів (ріжки) – 30,1 грн,
- 850 мл соняшникової олії – 81,8 грн.
Крім того, додають у мерії, ціна на курячі яйця зросла на 10%. Зараз вони коштують в середньому від 65 до 90 грн/10 шт.
Нагадаємо, з якими безпрецедентними викликами зіткнулися українські виробники, як це вплинуло на ціни на м’ясо, яйця, молочні продукти, овочі, олію, і на чому харків’яни зможуть заощадити восени та взимку, дізнавалася МГ «Об’єктив». Детальніше.
Читайте також: Скільки підприємств, що постачали м’ясо харків’янам, зруйнували росіяни
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гречка, міськрада, новини Харкова, ціни, яйца;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Яйця, гречка та олія подорожчали – актуальні ціни в Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2025 в 13:10;