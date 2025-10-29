Live
  • Ср 29.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 42.08
  • EUR 48.98

Скільки підприємств, що постачали м’ясо харків’янам, зруйнували росіяни

Суспільство 19:16   29.10.2025
Олена Нагорна
Оксана Якушко
Скільки підприємств, що постачали м’ясо харків’янам, зруйнували росіяни

630 підприємств тваринницької галузі зруйнували бойовики РФ від початку великої війни, повідомив Євген Іванов, заступник начальника ХОВА.

«Від початку агресії РФ з понад більш ніж 1000 підприємств Харківської області 630 зазнали руйнувань, були в окупації, знищені частково або повністю. Деякі не відновили свою діяльність зовсім, тому приклад нещодавнє руйнування найбільшого тваринницького комплексу нашої області, коли росіяни знищили понад 13 тисяч поголів’я свиней, інфраструктура. Понад 30 таких великих комплексів від початку вторгнення було зруйновано повністю або частково», – розповів Іванов.

Попри це, за словами Іванова, на Харківщині спостерігають позитивну динаміку щодо зростання обсягів продовольчих товарів. Порівняно із 2022 роком молочної продукції тепер виробляють у 2,5 раза більше.

«Така ж динаміка є і по тваринницькій, і по м’ясної галузі, і по птиці, і по яйцях. У 2022 році у нас було зачинено, в окупації або релоковано понад 80% підприємств в цілому, не лише в агрогалузі. Звісно, наші підприємці повертаються, аграрії відновлюють там, де можливо, роботу», – пояснив Іванов.

Читайте також: Продуктовий апокаліпсис: що і за якими цінами їстимуть харків’яни до весни

Автор: Олена Нагорна, Оксана Якушко
Популярно
Вночі дощ і туман. Прогноз погоди на 30 жовтня у Харкові й області
Вночі дощ і туман. Прогноз погоди на 30 жовтня у Харкові й області
29.10.2025, 19:45
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
29.10.2025, 17:47
Удар по дитсадку в Харкові: чи мав заклад ліцензію, повідомили в ОВА
Удар по дитсадку в Харкові: чи мав заклад ліцензію, повідомили в ОВА
29.10.2025, 14:58
Дроном атакували росіяни двох цивільних мешканців Харківської області
Дроном атакували росіяни двох цивільних мешканців Харківської області
29.10.2025, 18:28
Помічник росіян на Харківщині міг залишитись безкарним? Рішення суду
Помічник росіян на Харківщині міг залишитись безкарним? Рішення суду
29.10.2025, 15:25

Новини за темою:

04.10.2024
Землі за майже 1 млн грн забрали у агропідприємства на Харківщині: подробиці
05.10.2023
На Харківщині заарештували майно агропідприємства громадянина РФ
01.10.2023
Били по агропідприємству. Борову і Підлиман обстріляли росіяни на Харківщині
10.09.2023
РФ вдарила авіабомбою по Харківщині, пошкоджено агропідприємство – Синєгубов
23.08.2023
На Харківщині правоохоронець зі знайомими «обчистили» склади агропідприємства


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Скільки підприємств, що постачали м’ясо харків’янам, зруйнували росіяни», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2025 в 19:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "630 підприємств тваринницької галузі зруйнували бойовики РФ від початку великої війни, повідомив Євген Іванов, заступник начальника ХОВА.".