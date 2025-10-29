Скільки підприємств, що постачали м’ясо харків’янам, зруйнували росіяни

630 підприємств тваринницької галузі зруйнували бойовики РФ від початку великої війни, повідомив Євген Іванов, заступник начальника ХОВА.

«Від початку агресії РФ з понад більш ніж 1000 підприємств Харківської області 630 зазнали руйнувань, були в окупації, знищені частково або повністю. Деякі не відновили свою діяльність зовсім, тому приклад нещодавнє руйнування найбільшого тваринницького комплексу нашої області, коли росіяни знищили понад 13 тисяч поголів’я свиней, інфраструктура. Понад 30 таких великих комплексів від початку вторгнення було зруйновано повністю або частково», – розповів Іванов.

Попри це, за словами Іванова, на Харківщині спостерігають позитивну динаміку щодо зростання обсягів продовольчих товарів. Порівняно із 2022 роком молочної продукції тепер виробляють у 2,5 раза більше.

«Така ж динаміка є і по тваринницькій, і по м’ясної галузі, і по птиці, і по яйцях. У 2022 році у нас було зачинено, в окупації або релоковано понад 80% підприємств в цілому, не лише в агрогалузі. Звісно, наші підприємці повертаються, аграрії відновлюють там, де можливо, роботу», – пояснив Іванов.