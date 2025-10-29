Сколько предприятий, снабжавших мясом Харьков, разрушили россияне (видео)
630 предприятий животноводческой отрасли разрушили боевики РФ с начала большой войны, сообщил Евгений Иванов, заместитель начальника ХОВА.
«С начала агрессии РФ с более чем 1000 предприятий Харьковской области 630 были разрушены, в оккупации, уничтожены частично или полностью. Некоторые не возобновили свою деятельность совсем, этому пример недавнего разрушения крупнейшего животноводческого комплекса нашей области, когда россияне уничтожили более 13 тысяч поголовья свиней, инфраструктуру. Более 30 таких крупных комплексов с начала вторжения были разрушены полностью или частично», – рассказал Иванов.
Несмотря на это, по словам Иванова, в Харьковской области наблюдают рост объемов продовольственных товаров. По сравнению с 2022 годом молочную продукцию теперь производят в 2,5 раза больше.
«Такая же динамика есть и по животноводческой, и по мясной отрасли, и по птице, и по яйцам. В 2022 году у нас было закрыто, в оккупации или релоцировано более 80% предприятий в целом, не только в агроотрасли. Конечно, наши предприниматели возвращаются, аграрии возобновляют там, где возможно, работу», — пояснил Иванов причины роста.
