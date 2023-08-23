На Харьковщине правоохранитель со знакомыми «обчистили» склады агропредприятия

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении экс-правоохранителю и двум его сообщникам, которые несколько месяцев обворовывали склады одного из агропредприятий Харьковщины.

По данным ГБР, правоохранитель получил информацию о хранении на складах сельхозпредприятия большого количества дорогих удобрений и другой продукции. Он решил украсть товар для перепродажи. К преступлению правоохранитель привлек своих знакомых, работавших на этом предприятии и имеющих доступ к складам.

«Фигуранты подробно организовали свой замысел. Похищение продукции происходило во время дежурства правоохранителя на блок-посте, расположенного рядом. Таким образом, автомобили беспрепятственно перевозили награбленное», — добавили в ГБР.

Похищенную продукцию злоумышленники складировали во дворе родителей правоохранителя. В общем сообщники успели вывезти примерно 20 тонн удобрений, а также почти 4 тонны сои. Стоимость украденного составляет более 500 тыс. грн. Фигуранты перепродавали товар местным жителям.

Во время очередного «визита» на склады преступников задержали правоохранители.

Сейчас им сообщили о подозрении по факту кражи имущества, совершенного в условиях военного положения, организованной группой (ч. 3 ст. 15 ч. 4, 5 ст. 185 УКУ). Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.