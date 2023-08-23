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На Харківщині правоохоронець зі знайомими «обчистили» склади агропідприємства

Суспільство 13:28   23.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині правоохоронець зі знайомими «обчистили» склади агропідприємства Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру експравоохоронцю та двом його спільникам, які кілька місяців обкрадали склади одного з агропідприємств Харківщини.

За даними ДБР, правоохоронець отримав інформацію про зберігання на складах сільгосппідприємства великої кількості вартісних добрив та іншої продукції. Він вирішив викрасти товар для перепродажу. До злочину правоохоронець залучив своїх знайомих, які працювали на цьому підприємстві і мали доступ до складів.

«Фігуранти детально організували свій задум. Викрадення продукції відбувалось під час чергування правоохоронця на блок-посту, розташованого поряд. Таким чином автомобілі без перешкод перевозили награбоване», – додали в ДБР.

Викрадену продукцію, зловмисники складували на подвір’ї батьків правоохоронця. Загалом спільники встигли вивезти приблизно 20 тонн добрив, а також майже 4 тонни сої. Вартість викраденого складає понад 500 тис. грн. Фігуранти перепродували товар місцевим мешканцям.

Під час чергового «візиту» на склади злочинців затримали правоохоронці.

Наразі їм повідомлено про підозру за фактом крадіжки майна, вчиненої в умовах воєнного стану, організованою групою (ч. 3 ст. 15 ч. 4, 5 ст. 185 ККУ). Фігурантам загрожує до 12 років тюрми.

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Фото: ДБР

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 13:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники ДБР повідомили про підозру експравоохоронцю та двом його спільникам, які кілька місяців обкрадали склади одного з агропідприємств Харківщини.".